Vid Zebra bo mlade ozaveščal o varnosti v prometu

Vid Zebra , ki so ga predstavili na današnjem dogodku v Ljubljani, podatke iz inteligentnih sistemov prevaja v igrivo obliko komunikacije, ki povezuje tehnologijo, podatke in kulturo mladih. Mladi so namreč eni najpogostejših uporabnikov urbane mobilnosti v Sloveniji, a pogosto tudi udeleženci prometnih nesreč, so pojasnili na Zavarovalnici Triglav. Ob tem so navedli podatke iz raziskave med več kot 800 uporabniki e-skirojev in e-koles, da se med vožnjo z e-skirojem le dobra polovica počuti varne, tretjina lastnikov e-skiroja pa je že doživela nezgodo. Le vsak četrti uporabnik pri vožnji z e-skirojem vedno uporablja čelado.

Vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler je pojasnila, da je Vid Zebra plod umetne inteligence, a vsebina njegovega govora temelji na realnih podatkih voznikov, ki jih Vid prejme in bere anonimizirano. Po njenih navedbah so v zavarovalnici v zadnjih 10 letih skupaj z občinami identificirali 213 nevarnih točk v prometu, kjer se vozniki, pešci, kolesarji in vozniki e-skirojev srečujejo na nevaren način. Na 99 točkah so postavili varnostne sisteme za preprečevanje trkov (COPS), ki s senzorji zaznajo prihajajoče vozilo in v trenutku, ko se vozilo približa, voznike s svetlobnim signalom opozorijo, da je potrebna povečana previdnost. Kot je pojasnila, gre za inteligentno prometno signalizacijo, ki je plod slovenskega znanja in je zelo uspešna. Na mestih, kjer so postavili sisteme, so število prometnih nesreč zmanjšali za 80 odstotkov.

Inteligentni sistemi anonimizirano tudi spremljajo vedenje voznikov, tako imajo denimo zbrane podatke, koliko voznikov je čez določen prehod za pešce peljalo ne samo tako, da niso upočasnili vožnje, ampak so peljali hitreje od siceršnje omejitve. Da bi te suhoparne podatke povedali na način, da si jih ljudje zapomnijo, so ustvarili Vida Zebro, je navedla.

Po besedah direktorja Zavoda Vozim Davida Razborška so nove oblike mobilnosti prinesle veliko prednosti, danes pa bolj kot kdajkoli prej potrebujemo to, da se bomo na cesti videli. Spomnil je na prvi dve sezoni iniciative Dejmo se videt, ko so se prvo leto pogovarjali o varnem prototipu e-skiroja, ki so si ga zamislili mladi, drugo leto pa so mladi oblikovali inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in vidnih dodatkov.

Po Razborškovih besedah verjamejo, da je prihodnost tega, da se bomo v prometu videli, na mladih. V Zavodu Vozim se bodo tako trudili, da bo čim več mladih spoznalo Vida Zebro in kako ravnati na e-skiroju in sicer v prometu, je napovedal.