Vid Zebra bo mlade ozaveščal o varnosti v prometu

Ljubljana, 14. 10. 2025 17.17 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
STA
V okviru iniciative Dejmo se videt Zavoda Vozim, Zavarovalnice Triglav in agencije Yootree Creative so se letos odločili mlade o varnosti v prometu ozaveščati tudi s pomočjo digitalnega prometnega poročevalca. Z umetno inteligenco so ustvarili Vida Zebro, ki bo mlade nagovarjal tudi s pomočjo podatkov iz inteligentnih varnostnih sistemov po državi.

Vid Zebra, ki so ga predstavili na današnjem dogodku v Ljubljani, podatke iz inteligentnih sistemov prevaja v igrivo obliko komunikacije, ki povezuje tehnologijo, podatke in kulturo mladih. Mladi so namreč eni najpogostejših uporabnikov urbane mobilnosti v Sloveniji, a pogosto tudi udeleženci prometnih nesreč, so pojasnili na Zavarovalnici Triglav. Ob tem so navedli podatke iz raziskave med več kot 800 uporabniki e-skirojev in e-koles, da se med vožnjo z e-skirojem le dobra polovica počuti varne, tretjina lastnikov e-skiroja pa je že doživela nezgodo. Le vsak četrti uporabnik pri vožnji z e-skirojem vedno uporablja čelado.

Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav
Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav FOTO: Zavod VOZIM

Vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler je pojasnila, da je Vid Zebra plod umetne inteligence, a vsebina njegovega govora temelji na realnih podatkih voznikov, ki jih Vid prejme in bere anonimizirano. Po njenih navedbah so v zavarovalnici v zadnjih 10 letih skupaj z občinami identificirali 213 nevarnih točk v prometu, kjer se vozniki, pešci, kolesarji in vozniki e-skirojev srečujejo na nevaren način. Na 99 točkah so postavili varnostne sisteme za preprečevanje trkov (COPS), ki s senzorji zaznajo prihajajoče vozilo in v trenutku, ko se vozilo približa, voznike s svetlobnim signalom opozorijo, da je potrebna povečana previdnost. Kot je pojasnila, gre za inteligentno prometno signalizacijo, ki je plod slovenskega znanja in je zelo uspešna. Na mestih, kjer so postavili sisteme, so število prometnih nesreč zmanjšali za 80 odstotkov.

David Razboršek, direktor Zavoda Vozim
David Razboršek, direktor Zavoda Vozim FOTO: Zavod VOZIM

Inteligentni sistemi anonimizirano tudi spremljajo vedenje voznikov, tako imajo denimo zbrane podatke, koliko voznikov je čez določen prehod za pešce peljalo ne samo tako, da niso upočasnili vožnje, ampak so peljali hitreje od siceršnje omejitve. Da bi te suhoparne podatke povedali na način, da si jih ljudje zapomnijo, so ustvarili Vida Zebro, je navedla.

Po besedah direktorja Zavoda Vozim Davida Razborška so nove oblike mobilnosti prinesle veliko prednosti, danes pa bolj kot kdajkoli prej potrebujemo to, da se bomo na cesti videli. Spomnil je na prvi dve sezoni iniciative Dejmo se videt, ko so se prvo leto pogovarjali o varnem prototipu e-skiroja, ki so si ga zamislili mladi, drugo leto pa so mladi oblikovali inovativno kolekcijo odsevnih oblačil in vidnih dodatkov.

Po Razborškovih besedah verjamejo, da je prihodnost tega, da se bomo v prometu videli, na mladih. V Zavodu Vozim se bodo tako trudili, da bo čim več mladih spoznalo Vida Zebro in kako ravnati na e-skiroju in sicer v prometu, je napovedal.

Žan Rus Fink, kreativni direktor agencije Yootree Creative
Žan Rus Fink, kreativni direktor agencije Yootree Creative FOTO: Zavod VOZIM

Kot je pojasnil kreativni direktor agencije Yootree Creative Žan Rus Fink, so želeli za mlade ustvariti nekaj inovativnega, zabavnega, odštekanega in hkrati nekaj, kar temelji na realnih podatkih. Navdušilo jih je, da nas "umetna inteligenca, neka tehnološka zadeva uči o sobivanju, sočutju, človečnosti in o tem, da smo videni in tudi druge ljudi vidimo kot ljudi", je pojasnil.

Vid Zebra prometna varnost mladi umetna inteligenca Zavod Vozim
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
14. 10. 2025 18.24
??kaj ni to Naloga Staršev
ODGOVORI
0 0
devote
14. 10. 2025 18.03
+1
pesci morajo vzpostavit kulturo prehajanja ceste. tisti , ki ne dvigne roke in ne da znaka, da bo preckal cesto je sam kriv v primeru trka . kultura v prometu mora biti! in spremeniti je treba to cestno prometno pravilo ker bo v prid pescev.
ODGOVORI
1 0
flojdi
14. 10. 2025 18.26
..čoferčki pa pogruntajte za kaj obstaja žmiguc..in ne vozte se skoS Rdečo..etc ccc
ODGOVORI
0 0
