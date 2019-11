Umrla zapuščena, sama, bolna ... in postala navdih

Projekt Vida (#projektVida), s katerim v mariborskem prostovoljnem društvu Humanitarček opozarjajo, da jesen življenja za marsikoga mineva v samoti in revščini, je najprej pretresel, nato pa - to že lahko rečemo - odprl oči. "Že v zadnjem mesecu nas je odziv ljudi zelo presenetil, saj so po začetnem skorajda ogorčenju, da ne zbiramo denarja, našli preko 70 #Vid. Ljudje so začeli odpirati oči, pomagati v svoji okolici," je na novinarski konferenci, na kateri so predstavljali projekt, povedala članica društva Marjana Petek.

Prav to so tudi želeli doseči: da bi se v ljudeh spet prebudil socialni čut, da bi vezi med sosedi spet zaživele in da bi spet pomagali drugim. "Humanitarček ne more pokukati v vsako vas – v Brkinih, v Prekmurju … saj nam za to zmanjka tako časa kot dejansko poznavanja okolice. Pomembno je, da začnemo sami odpirati oči in pomagati tej generaciji, ki je postala potisnjena ob rob. Nenazadnje – ali nas res stane toliko, da nekomu na prag podarimo nekaj hrane?" se je vprašala predsednica društva Ninna Kozorog, ki, kot je povedala, nikakor ne more preboleti zgodbe resnične Vide, tiste, ki ji niso mogli pomagati in ki je projektu dala ime.

"Za staro ženičko, ki je nehala prihajati v prodajalno, nam je povedala ostarela prodajalka. Kar 10 dni smo potrebovali vsi skupaj, da smo jo našli, saj nihče ni vedel, kdo je, kje živi. Ko smo jo našli – je bila gospa obnemogla, ležeča v lastnih izločkih, povsem dehidrirana … kljub takojšnji pomoči je po nekaj dneh hospitalizacije umrla v bolnišnici zaradi kaheksije (sestradanosti), dehidracije in pljučnice. Njen najbližji sosed je bil manj kot 500 metrov stran," je tragično zgodbo predstavila Ninna Kozorog. To se je dogajalo leta 2015, od takrat pa je, kot je povedala, v njej "zorela misel, kako bi ljudi zbudili, da vendarle pogledajo malce okrog sebe in pomagajo že s tem, da pokličejo reševalce, nekomu odnesejo hrano ali pa samo pomagajo s pogovorom".