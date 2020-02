VIDEO: Policisti pri Trzinu prijeli štiri prebežnike iz Afganistana

Ko je voznik tovornjaka pri Trzinu želel razkladati tovor, je opazil ljudi, ki so se skrivali v tovornem delu. Poklical je policijo, ki se je takoj odzvala in zavarovala območje okrog tovornjaka. Na posnetku je slišati, da naj bi bile plombe, ki nakazujejo, da nihče ni vstopil v tovorni del, nepoškodovane.

Policisti PU Ljubljana so nam sporočili, da so"med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Trzina izsledili štiri tujce (državljane Afganistana), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vse osebe so med postopkom podale namero za vlogo za mednarodno zaščito."

Leta 2019 kar 73 odstotkov več migracij kot leta 2018

Policisti so se lani spoprijemali s precejšnjim povečanjem ilegalnih prehodov meje. Obravnavali so 16.065 primerov, leta 2018 pa 9.262. Ena glavnih težav policije so tihotapci, ki prevažajo migrante od hrvaške meje proti Avstriji oziroma Italiji. Notranji minister Boštjan Poklukar je za STA poudaril, da Slovenija v boju proti tihotapskim mrežam zelo dobro opravlja svojo nalogo in je lani prijela več kot 450 tihotapcev migrantov.