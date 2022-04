Avtocestni posnetki: 'obračun' nepazljivih voznikov s prometno signalizacijo

Zaradi nepazljivih voznikov na naših cestah največkrat nastradajo prometna signalizacija, varnostne ograje in naletni mehovi. Spodnji posnetek prikazuje le nekaj primerov, v katerih so nepozorni vozniki spregledali signalizacijo in ogrožali promet. Na srečo gre zgolj za materialno škodo, ki jo lahko nadomestimo, a takšne nesreče lahko privedejo tudi do hujših posledic, ki jih ne moremo povrniti, zato vozite previdno.

"Saj ni res, pa je," so zapisali na Darsu ob objavi posnetkov s slovenskih avtocest in pozvali vse voznike k večji previdnosti.