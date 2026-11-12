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Videti je kot terenec stare šole. A njegov pogon preseneti.

Ljubljana, 12. 11. 2026 00.15 pred 7 urami 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
iCAUR V27

V Slovenijo prihaja iCAUR V27: oglat SUV z do 455 KM, električnim pogonom in bencinskim motorjem, ki ima drugačno nalogo, kot bi pričakovali.

Nekatere avtomobile prepoznate šele, ko na zadku preberete ime. Pri iCAUR V27 boste najprej opazili obliko. Pokončen sprednji del, poudarjene blatnike, prepoznavne okrogle svetlobne elemente in karoserijo, pri kateri oblikovalci očitno niso želeli zgladiti vsakega roba. V27 ima izrazito držo klasičnega terenca. Toda njegova najbolj zanimiva posebnost se skriva pod karoserijo. Ta veliki SUV ima baterijo, električni pogon in bencinski motor. Slednji pa ne poganja koles.

iCAUR V27
iCAUR V27
FOTO: Arhiv ponudnika

Bencin natočite. Kolesa še vedno poganja elektrika.

V27 uporablja električni pogon s podaljševalnikom dosega. Bencinski motor poganja generator, ki po potrebi proizvaja električno energijo za pogonski sistem. Koles ne poganja neposredno: za njihov pogon skrbi eden oziroma dva elektromotorja, odvisno od izvedbe.

Baterijo lahko napolnite tudi na zunanji polnilnici. Ko napolnjenost baterije in pogoji delovanja to omogočajo, se vozite brez delovanja bencinskega motorja, na daljši poti pa imate še možnost točenja goriva.

Bistvo takšne zasnove je preprosto: kolesa vedno poganja elektrika, bencinski motor pa po potrebi poskrbi za dodatno električno energijo. Takšna rešitev nagovarja predvsem voznike, ki jih električni pogon privlači, vendar želijo pri daljših poteh več prilagodljivosti.

In zmogljivosti? Po predstavljenih podatkih proizvajalca najmočnejša izvedba s štirikolesnim pogonom razvije skupno moč do 335 kW oziroma približno 455 KM.

Velikost, ki pride prav tudi pri prtljagi

V27 v dolžino meri približno 4,9 metra, z zunanjim rezervnim kolesom pa nekaj več kot pet metrov. Njegove mere pridejo do izraza tudi v notranjosti in prtljažniku.

iCAUR V27
iCAUR V27
FOTO: Arhiv ponudnika

Prtljažnik po podatkih proizvajalca ponuja 715 litrov prostornine, s preklopljenimi naslonjali zadnjih sedežev pa se ta poveča na 1.818 litrov. Za številkami so precej znani prizori: družinske počitnice, pri katerih ima vsak svojo predstavo o nujni prtljagi, športna oprema, ki vedno zasede več prostora od pričakovanega, in odhod za konec tedna, ki je po količini torb videti kot selitev.

Tudi kabina nadaljuje zgodbo izrazitega zunanjega oblikovanja. Velike površine in jasno začrtane linije dopolnjuje osrednji 15,4-palčni zaslon. V27 sodobne tehnologije ne skriva, vendar ob njej ohranja fizična stikala za izbrane funkcije.

Avtomobil lahko postane tudi vir elektrike

Med predstavljenimi možnostmi V27 je funkcija V2L, ki omogoča napajanje zunanjih električnih naprav z močjo do 6 kW.

iCAUR V27
iCAUR V27
FOTO: Arhiv ponudnika

V praksi to pomeni, da lahko energijo iz avtomobila uporabite tudi po koncu vožnje. Z ustreznim priključkom lahko zagotavlja elektriko za združljiv prenosni hladilnik, razsvetljavo v kampu ali električno orodje tam, kjer ni običajne vtičnice. Skupna obremenitev priključenih naprav pri tem ne sme preseči dovoljene moči.

En avtomobil, različni načrti za konec tedna

Nekomu je idealen konec tedna kampiranje, drugemu kolesarski izlet, tretjemu odhod na smučanje. Pri V27 je možnost prilagajanja del zasnove: po predstavljenih podatkih ima 39 pritrdilnih in priključnih mest za dodatno opremo, s katero lahko lastnik avtomobil prilagodi svojim potrebam.

iCAUR V27
iCAUR V27
FOTO: Arhiv ponudnika

Z ustrezno opremo, kot so strešni šotor, nosilci za kolesa ali strešni prtljažnik, lahko isti SUV med tednom opravlja družinske obveznosti, ob koncu tedna pa postane spremljevalec na izletih in kampiranju. Izbor dodatne opreme ter možnosti namestitve bodo odvisni od posamezne izvedbe in ponudbe za slovenski trg.

iCAUR V27
iCAUR V27
FOTO: Arhiv ponudnika

Novo ime na slovenskih cestah

Znamko iCAUR na slovenski trg prinaša Auto Benussi, V27 pa je napovedan kot njen prvi model pri nas.

Prihaja z dovolj izrazito podobo, da bo sprožil vprašanje: "Kateri avto je pa to?"

Najprej ga boste opazili zaradi oblike. Zapomnili pa si ga boste tudi zaradi tega, kar se skriva pod njo.


Naročnik oglasne vsebine je Auto Benussi.

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avtomobil terenec iCAUR V27

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