Vidno pomlajene znane Slovenke

Ali ste tudi vi opazili, da so nekatere naše zvezdnice, med njimi denimo Natalija Verboten, Danica Lovenjak, Vesna Jankovič opazno pomlajene? Zanimalo nas je, ali so obiskale istega kirurga, ugotovili pa smo, da se skrivnost njihovega pomlajenega videza skriva v revolucionarnem izdelku.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Znane Slovenke so namreč odkrile dnevno kremo, ki začne delovati že po nekaj dneh in vidno zgladi globoke in izrazne gube. Gre za certificirano naravno kremo proti gubam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh hidrira kožo od znotraj navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Natalija Verboten, pevka »Imam izredno občutljivo kožo in vedno sem le s težavo našla negovalne izdelke, ki moje kože ne bi še bolj razdražili. Ko sem začela uporabljati naravno kremo za obraz Lux-Factor 4D Hyaluron, sem prenehala preizkušati druge, saj izredno blagodejno vpliva na moje težave. Zaradi narave dela sem pogosto močno naličena, ličila pa znajo kožo precej razdražiti.Kremo 4D Hyaluronhitro nanesem, se lepo razmaže in hitro vpije, moja koža pa je po njej gladka in tudi pri 42. še vedno čvrsta, elastična ter sijoča.«

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Vaša koža hrepeni po hialuronski kislini Generični hialuron iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen, niti ni testiran, da lahko zagotovi optimalne rezultate. K sreči se Lux-Factor 4D Hyaluron krema proti gubam od drugih izdelkov razlikuje po tem, da vsebuje izključno 100% naravni hialuronevropskega porekla, ki je edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja osupljive rezultate pri zmanjševanju gubin pomlajevanju kože. Hialuron evropskega porekla brez škodljivih stranskih učinkov na dolgi rok zagotavlja videz gladke in mladostne kože ter izboljšuje samo strukturo kože, Lux-Factor 4D Hyaluron kremo proti gubam pa priporoča tudi mag. farmacije Nina Šurbek Fošnarič.

Naravna certificirana krema proti gubam Lux-Factor pa je navdušila tudi druge znane Slovenke:

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Danica Lovenjak, novinarka in piarovka "Obožujem občutek mehke in negovane kože, zato svojo kožo hranim samo znajboljšimi sestavinami.Krema Lux-Factor popolnoma zadovolji moje visoke kriterije. Saj se vidi, kajne?"

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Vesna Jankovič, poslovna ženska, voditeljica in nekdanja manekenka »Narava mojega dela je taka, da pogosto nosim veliko ličil, zato mi je pomembno, da ponapornemdnevu kožo negujem samo z najbolj kvalitetnimi kremami. Krema 4D s hialuronom mi zelo ustreza, ker na prijeten način kožo nahrani in jo naredi bolj čvrsto in napeto. Ljudje so opazili, da imam zelo kvalitetno kozo , da izgledam mlajše, in me vprašali, kaj uporabljam. Z veseljem sem jim priporočila Lux Factor kremo proti gubam.« Preizkusite najboljšo kremo proti gubicam tudi vi! Naročite jo lahko na Lux-Factor.com ali na telefonski številki 01 777 41 07.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika