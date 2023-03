Vihar, ki je pretresel svet: 'Nasilje ne izbira, lahko se zgodi vsakemu izmed nas'

Vsaka zgodba je drugačna, vsaka ima svojo težo. Vsaka žrtev je imela razloge, zakaj nasilja ni prijavila, zakaj je pri njem vztrajala. Tu so pa tudi zgodbe kampanje #jaztudi. Ključnik, ki je postal simbol gibanja. Pokazal je, da tu ne gre za posamezne incidente, temveč da gre za sistemsko zakoreninjene vzorce spolnega nasilja, pretežno nad ženskami, ki so močno povezani tudi z razmerji moči. Prijav pa kljub temu tako malo.

"Nisem prijavila, ker me je bilo strah, ker sem se prepričala, da ne gre za pravo nasilje, ker sem mislila, da sem za to kriva sama, ker sem mislila na svojo družino, ker sem se bala, da mi ne bo nihče verjel ..." In še in še. Tako se berejo zgodbe tistih, ki so v svojem življenju postali tarča spolnega nasilja. Večinoma ženske, vseh starosti, a najdejo se tudi moški ter pripadniki mavrične družine.

V Inštitutu 8. marec so v kampanjah #jaztudi in #nisemprijavila zbirali pričevanja žrtev, direktorica Inštituta Nika Kovač pa je v svoji novi knjigi #metoo – Vihar, ki je pretresel svet zbrala nekatere zgodbe, popisala dosedanje delovanje inštituta na tem področju ter tudi svetovna gibanja proti spolnemu nadlegovanju in nasilju. "Vse zgodbe, ki smo jih prejeli, pričajo o veliki pojavnosti spolnega nasilja in nadlegovanja v Sloveniji. V družini, znotraj partnerstev in drugje. Pričajo pa tudi o tem, da se večino nasilja in nadlegovanja ne prijavlja iz različnih razlogov," so ob tem izpostavili pri 8. marcu.

Ne le kurativa, potrebna je tudi preventiva: učenje empatije in kaj spolno nasilje sploh je

Ob predstavitvi knjige je spregovorila tudi Penelopa, ena od pričevalk kampanje #jaztudi. Penelopa je bila ena od tistih, ki si je upala spregovoriti, deliti svojo zgodbo ter nasilneža tudi prijaviti in razkrinkati. Leta 2020 je bil moški obsojen, oblasti pa so pri njem odkrile več kot 10 tisoč posnetkov mladoletnih deklic in več kot 40 tisoč fotografij. "Morala sem se izpostaviti in se soočiti s svetom. Prejela sem kritike, da samo iščem pozornost. A morala sem širiti obzorja. Kaj pa, če se podobno dogaja tudi drugim dekletom?" je dejala o svoji odločitvi, da spregovori.