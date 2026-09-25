Vijak se lahko zlomi: vpoklicanih skoraj tri milijone volkswagnov in audijev

Težava je v vijaku, ki se lahko zlomi in s tem potencialno povzroči izgubo krmiljenja. Napako je mogoče odpraviti z zamenjavo vijaka, ki pritrjuje krmilni mehanizem, z različico, ki je bolj odporna proti koroziji, sporočilo KBA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Vpoklic zajema skoraj 2,2 milijona vozil znamke Volkswagen, od tega 895.832 v Nemčiji, ter 696.547 vozil znamke Audi, od tega 58.555 v Nemčiji.