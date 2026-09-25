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Vijak se lahko zlomi: vpoklicanih skoraj tri milijone volkswagnov in audijev

Wolfsburg, 25. 09. 2026 14.52 pred 47 minutami 1 min branja 12

Avtor:
STA N.L.
Nemški avtomobilski velikan Volkswagen

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je po vsem svetu vpoklical približno 2,9 milijona vozil. Razlog je napaka, ki bi lahko povzročila okvaro krmilnega sistema, je sporočil nemški zvezni organ za motorni promet KBA. Vpoklic zadeva 2,2 milijona vozil znamke Volkswagen in skoraj 700.000 vozil znamke Audi.

Težava je v vijaku, ki se lahko zlomi in s tem potencialno povzroči izgubo krmiljenja. Napako je mogoče odpraviti z zamenjavo vijaka, ki pritrjuje krmilni mehanizem, z različico, ki je bolj odporna proti koroziji, sporočilo KBA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Vpoklic zajema skoraj 2,2 milijona vozil znamke Volkswagen, od tega 895.832 v Nemčiji, ter 696.547 vozil znamke Audi, od tega 58.555 v Nemčiji.

Prizadeti so modeli Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy in Golf in audiji model Q3.
Prizadeti so modeli Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy in Golf in audiji model Q3.
FOTO: Shutterstock

Po podatkih KBA so prizadeti Volkswagnovi modeli Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy in Golf, izdelani med 24. septembrom 2013 in 1. julijem 2024. Enaka težava lahko prizadene tudi Audijev model Q3, izdelan med 31. oktobrom 2017 in 23. majem 2024.

"Vozila zdaj vpoklicujemo kot preventivni ukrep, saj zaradi napake ni prišlo do poškodb ljudi," je predstavnik Volkswagna dejal za francosko tiskovno agencijo AFP in dodal, da lahko vozniki vozila še naprej uporabljajo, dokler pri pooblaščenem serviserju ne dobijo termina za zamenjavo vijakov.

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KOMENTARJI12

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Enohp
25. 09. 2026 15.48
Vpoklic je dobra stvar. Če je težava se jo reši. Dejstvo pa je, da mora tudi VW zaradi vseh težav v nižanje stroškov in žal se to pozna v materialih.
Odgovori
0 0
2mt8
25. 09. 2026 15.46
Pa kje so še senzorji, tipala in masažni motorčki v sedežih...🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
terlox
25. 09. 2026 15.45
Nemci vsaj najdejo napako, sporočijo, vpokličejo in popravijo. Pri Kitajcu pa bi samo brali članek v črni kroniki z naslovom: izgubil kontrolo nad vozilom.
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+2
2 0
Infiltrator
25. 09. 2026 15.41
Volkswagen je postal kanta od kante ....Sem že presedlal na drugo znamko....
Odgovori
+2
3 1
glavni_baja 1
25. 09. 2026 15.45
v aldiju imajo že kitajsko mleko. lahko še na to presedlaš 😁
Odgovori
0 0
Lion90
25. 09. 2026 15.39
No kitajci tega ne bi nikoli sporočili!
Odgovori
+1
2 1
bančnik
25. 09. 2026 15.37
Pa tolk kritiziranja francoskih avtov,strogo VAG grupa😀
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+3
3 0
Lovec na mušnice
25. 09. 2026 15.37
Dvoumen članek. Krmilni mehanizem je v povezavi z odpiranjem in zapiranjem ventilov pri motorju z notranjim izgorevanjem. Kretni mehanizem pa skrbi za spremembo smeri vožnje.
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+2
2 0
Bolfenk2
25. 09. 2026 15.29
Pri vsej ponudbi kvalitetnih, tehnično naprednih in cenovno ugodnih Kitajcev je res nekaj narobe z vsakim, ki danes kupi nemški avtomobil. Nemški avti so bili pojem tehnike in kvalitete 20 let nazaj.
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+2
5 3
glavni_baja 1
25. 09. 2026 15.35
nemški avtomobili še vedno veljajo za standard kakovosti. verjamem, da bo marsikateri kupec nasedel nizkim cenam kitajskih vozil, vendar ostaja odprto vprašanje glede njihove dolgoroćne vzdržljivosti in stabilnosti kitajskih proizvajalcev na evropskem trgu
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-4
1 5
Pupa73
25. 09. 2026 15.39
počakajmo da bojo kitajci malo starejši,bomo takrat govorili o kitajskih drvarnicah na kolesih in o njihovi vzdržljivosti
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+0
1 1
c00kies
25. 09. 2026 15.28
Imajo premalo težav 😅
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+1
1 0
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