Vijak se lahko zlomi: vpoklicanih skoraj tri milijone volkswagnov in audijev

Težava je v vijaku, ki se lahko zlomi in s tem potencialno povzroči izgubo krmiljenja. Napako je mogoče odpraviti z zamenjavo vijaka, ki pritrjuje krmilni mehanizem, z različico, ki je bolj odporna proti koroziji, sporočilo KBA povzema nemška tiskovna agencija dpa.
Vpoklic zajema skoraj 2,2 milijona vozil znamke Volkswagen, od tega 895.832 v Nemčiji, ter 696.547 vozil znamke Audi, od tega 58.555 v Nemčiji.
Po podatkih KBA so prizadeti Volkswagnovi modeli Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy in Golf, izdelani med 24. septembrom 2013 in 1. julijem 2024. Enaka težava lahko prizadene tudi Audijev model Q3, izdelan med 31. oktobrom 2017 in 23. majem 2024.
"Vozila zdaj vpoklicujemo kot preventivni ukrep, saj zaradi napake ni prišlo do poškodb ljudi," je predstavnik Volkswagna dejal za francosko tiskovno agencijo AFP in dodal, da lahko vozniki vozila še naprej uporabljajo, dokler pri pooblaščenem serviserju ne dobijo termina za zamenjavo vijakov.
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