Nekoč je veljalo, da sivka uspeva le v mediteranskem podnebju, a to očitno ni pravilo, saj je vedno več polj, na katerih odlično uspeva. Tako ni treba več ne na Kras in niti ne v Provanso, kar na Štajersko se je treba odpraviti in oko se vam bo odpočilo ob pogledu na prostrana polja vijoličaste barve. Mi smo bili na žetvi sivke pri Serblinovih v Selnici ob Dravi. Zbrali so se prijatelji in sorodniki in ob zvokih harmonike jih niti vroče sonce ni motilo.