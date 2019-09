Vikend bodo zaznamovale padavine, v visokogorju sneg

Na Primorskem, kjer bo burja popoldne ponehala, se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija, v večjem delu Slovenije bo od 17 do 20 stopinj Celzija, bolj sveže bo na Gorenjskem, 15 stopinj Celzija.

Danes bo oblačno, nekaj sonca bo občasno le na Primorskem. Krajevne padavine, ki se trenutno pojavljajo predvsem v osrednji Sloveniji, bodo popoldne postale pogostejše in bodo možne tudi drugod. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji se lahko pojavijo nevihte z močnejšimi nalivi, ki bodo omejene le na manjša območja. V večjem delu države bo danes količina padavin majhna ali pa bo ostalo celo povsem suho.

Nad severno Evropo se nahaja območje nizkega zračnega tlaka, od katerega se je v zadnjih dneh odcepilo več višinskih jeder hladnega zraka. Eno med njimi na vreme pri nas vpliva danes, drugo pa nas bo doseglo jutri. Ob prodiranju hladnega zraka na južno stran Alp se bo v bližini naših krajev poglobil ciklon, ki nam bo jutri popoldne in v noči na ponedeljek prinesel nekoliko večjo količino dežja.

Visokogorje bo pobelil sneg

Še bolj neprijazna kot po nižinah bo nedelja v gorah. Predvsem na območju Julijskih Alp se bodo že zjutraj pojavljale padavine, ki se bodo čez dan krepile in postopno razširile tudi drugam. Večji del dneva bo snežilo na nadmorski višini okoli 2600 metrov, v noči na ponedeljek, ko nas bo preplavil najhladnejši zrak, pa se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine 2000 metrov. Po najvišjih vrhovih Julijskih Alp bo predvidoma zapadlo od 5 do 10 centimetrov snega, drugod pa kvečjemu nekaj centimetrov.

Septembrski sneg v visokogorju sicer ni nič neobičajnega. Najvišjo snežno odejo so na Kredarici uradno zabeležili leta 1988, in sicer 95 centimetrov, sledi leto 2017 z 80 centimetri beline.

Kakšni so obeti?

V ponedeljek dopoldne bodo padavine povsod ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Popoldanske temperature se bodo gibale okoli 20 stopinj Celzija.

V torek zjutraj bo po nižinah megla, čez dan bo suho in precej sončno. Jutro bo sveže s temperaturami v večjem delu države pod 10 stopinjami Celzija, čez dan pa bo v primerjavi s ponedeljkom že za kakšno stopinjo ali dve topleje. V nadaljevanju tedna se bo možnost za dež spet nekoliko povečala, a je ta vremenska napoved zaradi nepredvidljive lege ciklona še nekoliko negotova.