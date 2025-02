Vikend so si podaljševali s kratkotrajnimi bolniškimi staleži za nego otroka

V največjem mariborskem zdravstvenem domu so največ klicev, da je otrok zbolel in da potrebujejo bolniški stalež, dobili ob petkih. S pripombo, da ni tako hudo, da bi prišli na pregled. "Ali pa so se poleti starši javljali iz morja, da so otroci zboleli, da pa bodo po enih treh dneh boljše in potem smo mi začeli gledati, da pa to nekaj ne bo v redu," izigravanje sistema opisuje pediatrinja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor Katarina Koražija Krajšek .

Pa vendar, z obveznim obiskom je v Mariboru število petkovih bolniških staležev oziroma podaljšanih vikendov, pravi, naglo upadlo. In še: ne gre za nobeno novost, vse do pojava covida je bil obisk pri zdravniku, sploh ko govorimo o bolnem otroku, nekaj povsem normalnega.

"Potem pa se je seveda vse spremenilo s to epidemijo, ko smo delali na daljavo in so starši pravzaprav sporočali simptome bolezni in smo poskusili ordinirati, kolikor se je dalo, na daljavo. Čeprav to je bila seveda čisto izjemna situacija, to ni normalno. Normalno je, da vedno pogledaš otroka," še dodaja Koražija Krajšek. Pediatrične ambulante pa so odprte vse do osmih zvečer.