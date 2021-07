Vikend v znamenju padavin, reke bodo narasle

Po tem, ko se je vodnatost rek po Sloveniji večinoma zmanjševala, pa se je danes začela povečevati. To je bilo najprej in najizraziteje opazno na vzhodu Slovenije. V nedeljo se bo nadaljevalo zmerno naraščanje vodnatosti. Predvsem na vzhodu države lahko posamezne reke dosežejo velike pretoke, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Agencija RS za okolje je za vzhodno in jugovzhodno Slovenijo za soboto razglasila oranžno opozorilo zaradi pričakovanih obsežnih padavin. Ob lokalnih nalivih lahko izraziteje narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki.

Danes sredi dneva bo prehodno deževalo v večjem delu Slovenije, nastajale bodo tudi nevihte z lokalno močnejšimi nalivi, ki bodo najbolj verjetne v Prekmurju, na Štajerskem, Koroškem, Dolenjskem in v Posavju. Razmere bodo torej bolj jesenske kot poletne, za kar bo poleg dežja poskrbel tudi okrepljen severovzhodni veter. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Še močneje bo deževalo v krajih južno od nas. Na Hrvaškem in severu Bosne so v prihodnjih dneh možne tudi obsežnejše poplave.

Popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale, ponekod se bo tudi delno zjasnilo. A najverjetneje le za krajši čas, saj nas bo, kot vse kaže, že zvečer od jugovzhoda zajel nov pas dežja. V večjem delu Slovenije bodo jutrišnje najvišje dnevne temperature le malo nad 20 stopinj Celzija. Precej topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija.

V noči na nedeljo in v nedeljo čez dan bo na zahodu delno oblačno in večinoma suho, drugod se bodo še pojavljale padavine, ki pa jih bo nekoliko manj kot v soboto. Najkasneje do ponedeljkovega jutra bo dež povsod ponehal in delno se bo zjasnilo. Nad naše kraje se bo iznad zahodne Evrope razširilo območje visokega zračnega tlaka, kar pomeni, da nas v prihodnjem tednu spet čaka večinoma sončno vreme s temperaturami od 25 do 30 stopinj Celzija.