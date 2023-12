Vila Podvin – čarobna lokacija in edinstvena izkušnja kulinaričnih doživetij

OGLAS

Lokacija, ki vzame dih V Vili Podvin vas bodo navdušili tako prostoren vrt in prijeten ambient restavracije kot tudi sodoben preplet oblik in okusov na podlagi slovenske kulinarične tradicije. Danosti pokrajine in sestavine lokalnih pridelovalcev spajajo v vrhunske kulinarične mojstrovine, ki so jih opazili tudi Michelinovi ocenjevalci. Dosežek potrjuje njihovo predanost odličnosti v kulinariki in je sinonim za vrhunske storitve, kakovost in okuse.

Ideje za praznovanje neštetih dogodkov Naj bo vsak mejnik razlog za druženje in praznovanje, ki je podkrepljeno z vrhunsko kulinariko. S podporo izkušene ekipe organizirajte nepozabno dekliščino, obletnico, rojstnodnevno praznovanje, zaroko, poslovno srečanje, birmansko kosilo, poslovni dogodek, poroko, ali dogodek po želji ... Decembrska druženja Zaključne zabave - vaši zaposleni si zaslužijo posebno pozornost in priznanje za svoje trdo delo in predanost skozi leto. Nagradite jih z zaključno zabavo, ki je odlična priložnost za okrepitev ekipnih vezi in investicija v zadovoljstvo in lojalnost ekipe. Prepustite se izkušeni ekipi, ki bo pomagača pri organizaciji izobraževanja, team-buildinga, poslovnega sestanka ali poslovne zabave. Poskrbeli bodo, da se bo odvijal po vaših željah, vključno z izvrstnim cateringom.

Poročna pravljica V čarobni vili nudijo tudi vse potrebno za vajin nepozaben poročni dan - sanjsko lokacijo za obred in zabavo, možnost izvedbe obredov tako v notranjih kot zunanjih prostorih, osebni pristop in celotno organizacijo, čudovite kotičke za fotografiranje, izvrstno kulinariko, očarljiv sladki kotiček, cvetlično dekoracijo,.. Spretne organizatorke porok pa bodo poskrbele za celotno organizacijo vajinega dne in nudile podporo in pomoč na vsakem koraku.

