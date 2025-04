Drgnili 'počečkane' stene, pregledali pancerje in zložili igrače

Zaposleni Pro Plusa so zopet zavihali rokave. Odpravili so se v Kranjsko Goro, kjer se sredi čudovite narave nahaja otroški počitniški dom Vila Šumica in poskrbeli, da bo pripravljen na novo sezono. "Musklfiber bo vreden vsega, ker bo palčkova sobica zanje topla in prijetna izkušnja, ki je sicer morda nimajo," je povedala ena od prostovoljk, druga pa je dodala, da se, ko je prostovoljskega dneva konec, res dobro počutiš.

Prostovoljci so se razdelili v tri skupine. Prva skupina se je lotila urejanja zunanje lope. "Kontejner smo izpraznili in ven znosili ogromno pancerjev, ki jih bomo pregledali. Uporabne bomo zložili nazaj, tiste, ki so odslužili svojemu namenu, pa bomo odvrgli na smetišče," je povedala Katja Kojadinović, vodja kontaktnega centra CME Adria, ki je, čeprav je bilo zunaj le slabih 10 stopinj, delo opravljala v kratkih rokavih. "Je kar hitro postalo zelo vroče," je pripomnila.

Druga skupina se je medtem odpravila v spalnice. "Moja naloga je, da očistimo vse napise in risbice z lesenih sten. Otroci so bili kar pridni, saj so pobarvali vse z različnimi kuliji, flomastri, svinčniki, tako da ugotavljam, kateri brusilni papir je bolje uporabiti ali bi bilo bolje poskusiti z radirko," je povedala. "Morda izgleda, kot da ni naporno, ker samo drgneš, ampak te kar hitro začne boleti roka in hitro aktiviraš drugo," je povedala in dodala, da so imeli tudi oni na začetku več slojev oblačil, a da so se jih kmalu znebili.

Tretja skupina pa je poskrbela za prostor v pritličju, kjer se nahaja jedilnica, ki jo uporabljajo tudi za prireditve in druženja. "Naša ekipa se trenutno ukvarja, če lahko tako rečem, s knjižnico. Urejamo knjige za otroke in zelo se veselim, da bodo otroci videli, kaj smo jim pripravili," je povedala Lucija Sirk iz kadrovske službe.

'Ko je prostovoljskega dneva konec, se res dobro počutiš'

"Zelo 'fajn' se mi zdi, da POP TV omogoča prostovoljske dneve, s tem pomagamo tistim, ki pomoči potrebujejo," je povedala Kojadinovićeva in dodala, da se zelo rada udeležuje prostovoljskih dni. "Ko je prostovoljskega dneva konec, se zelo dobro počutiš. Vidiš, da si pomagal, da si naredil nekaj dobrega," je delila in pripomnila, da bi prav vsakomur priporočila, da kdaj zaviha rokave. "Nekaj prostovoljskih akcij je že bilo, pa so šle mimo mene, to sem pa pravočasno ujela in si rekla, grem!" pravi Dobrijevićeva. Meni, da si marsikdo želi, da bi lahko večkrat pomagal, a enostavno ne ve, kam točno bi se obrnil. Poleg tega ljudje v akcijah pogosto sodelujejo zgolj okoli novega leta. "Če pa ti to možnost ponudi delodajalec, je veliko lažje, je usmerjeno. Prideš, narediš, greš in to je to," pravi.

"Ta musklfiber bo vreden vsega, ker se za te otroke res splača potruditi. Palčkova sobica bo potem zanje topla, prijetna izkušnja, ki je sicer morda nimajo," je prepričana, hkrati pa meni, da ni treba, da vedno kaj kupimo ali doniramo denar, saj lahko ogromno doprinesemo tudi z dejanji. "Vedno obstaja možnost, da pomagaš samo s svojimi rokami." Tudi Sirkova se je prostovoljske akcije udeležila prvič. Pravi, da je navdušena nad tem, da podjetje organizira prostovoljske akcije. "Zvečer bomo lažje zaspali, ker vemo, da smo nekaj lepega naredili," je povedala in tudi ona vse, ki imajo to možnost, pozvala, naj sodelujejo v akciji.

Zaposlenim pripadajo štije plačani dnevi za prostovoljstvo

Zaposlenim Pro Plusa v posameznem koledarskem letu pripadajo štirje plačani dnevi za prostovoljstvo, ki se ne prenašajo iz leta v leto. Doslej so sodelovali v že več prostovoljskih akcijah, med drugim so zbirali šolske potrebščine, pripravljali šolske torbe, sestavljali pograde za Počitniški dom Zambratija, razvažali pakete pomoči in urejali tudi dom Vila Šumica v Kranjski Gori. Poleg tega se delavci udeležujejo krvodajalskih akcij in tudi na druge načine priskočijo na pomoč. Ideja o "prostovoljskih dneh" izhaja iz širšega koncepta družbene odgovornosti. "Kultura pozitivnega vpliva in vračanja skupnosti ter okolju je namreč že od začetka prepletena s kulturo in vrednotami našega podjetja," je že lani povedala direktorica kadrovske službe Pro Plusa Nataša Plementaš. "Družba je prepoznala potrebo, da zaposlene opolnomočimo in jim omogočimo, da na aktiven način prispevajo skupnosti, podprejo pobude lokalne skupnosti in organizacij ter na ta način vračamo skupnosti in krepimo solidarnost," je pojasnila in dodala, da akcije zaposleni izvajajo v okviru aktivnosti CME Cares in POP ME BRIGA!