Prostovoljci zavihali rokave, da bo Vila Šumica nared za uresničitev sanj

Medtem ko je z mislimi enostavno odplavati na morje, na plažo, pod borovce, morda celo med junake serije Skrito v raju, vedno več družin zaradi finančne stiske to težko uresniči v praksi. Prostovoljci naše medijske hiše smo se zato z ekipo serije Skrito v raju združili in začeli s čiščenjem ter urejanjem prostorov počitniškega doma Vile Šumice Zveze Anita Ogulin, da bo ta do konca meseca že pripravljena na prvi otroški smeh.