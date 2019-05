Vila Šumica pričakuje otroke v novih barvah

Počitniški dom v Kranjski Gori, kamor vsako leto peljejo več kot 4000 otrok, ki sicer ne bi šli na počitnice, so odeli v nove barve. Zaposleni v največjem slovenskem proizvajalcu barv - od direktorja do čistilke - so v roke prijeli čopiče in prostovoljno prepleskali sobe v Vili Šumica.