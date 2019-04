Vildiana o posnetku: Nočem biti zaznamovana za celo življenje

Vildiano Keranović je Slovenija spoznala v šovu Ljubezen po domače, kamor se je prijavila za Gašperja Hafnerja, kasneje pa srečo raje poskusila z njegovim bratom Jakom. 20-letnica sicer prihaja iz Bosne in Hercegovine, v Sloveniji pa živi šele dve leti. Zmotno je mislila, da ji posnetek in napaka iz najstništva ne bosta sledila čez mejo. Odkar nastopa v resničnostnem šovu, so se na njenih družbenih omrežjih in pod članki na spletu začeli pojavljati komentarji, ki ji ne dovolijo, da bi pozabila na nekdanjega fanta, ki jo je prepričal v snemanje spolnega odnosa.

Podobni primeri kot je Vildianin, niso tako redki, tudi v Sloveniji ne. Kot opozarjajo slovenski strokovnjaki, ki dnevno obravnavajo primere objav neprimernih spletnih vsebin, je ključno, da se vsak posameznik zave, da ima vsakršnje snemanje, fotografiranje in pošiljanje golih teles lahko hude posledice. Obravnavali so primere, ko so žrtve zaradi zlorabe njihovega zaupanja in objave intimnih posnetkov, doživele hude čustvene pretrese, nekatere so razmišljale celo o samomoru. Če ste naleteli na podobne primere zlorab ali mislite, da ste sami postali žrtev, imate možnost, da se obrnete (tudi anonimno) na Prijavno točno Spletno oko ali na SI-CERT oziroma pristojne institucije.

"Pred nekaj leti je na splet prišel posnetek, na katerem sem na žalost jaz in moj bivši fant. To je šlo na vse možne spletne strani,"je za 24ur.com spregovorila Vildiana in dodala, da ne želi, da bi se njeno ime pojavljalo na spletnih straneh s pornografsko vsebini: "Ne želim, da je moje ime povsod, da bom zaznamovana za celo življenje."Objavo videoposnetka je sicer prijavila že v Bosni in Hercegovini leta 2014: "Zadevo sem leta 2014 prijavila kot zloraba otroka, ampak na žalost po petih letih v moji državi ni nič narejeno. To sem izvedela šele januarja, ko sem prijavo oddala tudi tukaj, v Sloveniji. Izvedela sem, da moja prijava iz Bosne sploh ne obstaja. Zadeva je že stara, ampak vseeno se policisti v Sloveniji trudijo, da gre posnetek enkrat zares dol. Jezi me, da si me ljudje predstavljajo kot neko porno igralko, kot starleto, ki v Sloveniji išče pozornost. /.../ Zadevo sem prijavila policiji, ker se gre za to, da se uničuje moje ime, moj obraz in da se javno blati moje ime."

Fant jo je v to prepričal, posnel ju je njegov prijatelj

Vildiana je na posnetku stara 14 let in kot je povedala, je vedela, da se spolni odnos snema: "Na žalost sem vedela, da se snema. Mene je ta fant že nekaj časa prepričeval v to. Na koncu sem na nek način bila prisiljena v to. Nikoli pa nisem pričakovala, da bo kaj takšnega objavljeno na spletu." Vildiano in njenega nekdanjega fanta je med spolnim aktom posnel njegov dobri prijatelj: "Tam je bil pod pretvezo, da čaka svoje dekle. A to žal nikoli ni prišlo." Ne ve niti, ali je posnetek objavil njen nekdanji partner ali kdo drug. Pravi, da tega ne morejo ugotoviti niti na podlagi IP številke.