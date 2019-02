Vilfan zavrača navedbe, da mora njegovo društvo Fursu vrniti 30.000 evrov davka

Reporterdanes navaja neuradne informacije, da mora Peter Vilfan, ki je trenutno zaposlen kot državni sekretar za področje športa v kabinetu predsednika vlada, oziroma njegovo športno društvo Finančni upravi republike Slovenije (FURS) vrniti okoli 30.000 evrov davka.

Za toliko naj bi državni sekretar namreč oškodoval davčno blagajno v času od 2007 do 2012, ko je komentiral košarkaške tekme za RTV Slovenija in Pro Plus. Honorar pa naj bi mu izplačali kar na račun njegovega zasebnega društva. To naj bi v obdobju 2007–2012 prejelo več kot 73 tisoč evrov, in če bi Vilfan plačal davek za honorar, bi mu ostalo približno 31 tisoč evrov. V tem času naj bi sodeloval tudi pri oddaji Male sive celice, čeprav je šlo za otroško in ne za športno oddajo, Vilfanovo društvo pa je registrirano samo za dejavnost športnih klubov, ne pa za komentiranje, še poroča Reporter, ki se opira tudi na preteklo poročanje Požareporta.