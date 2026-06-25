Vilharjeva cesta zaprta v križišču z Dunajsko, na Tbilisijski cesti dodatna zapora

Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, katere gradnja vpliva tudi na promet v okolici, naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Na območju bo v prihodnjih letih zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Tako bo Ljubljana dobila sodoben potniški center.

Na območju Viča bosta medtem zaradi nadaljevanja rekonstrukcije Tbilisijske ulice do predvidoma 15. avgusta za ves promet zaprt odsek te ulice med Tržaško in Jamovo cesto ter del Jamove ceste. Hkrati ostaja zaprt del Tbilisijske ulice med Jamovo cesto in Tomažičevo ulico, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Obvoz bo potekal po Tržaški cesti, Jadranski ulici in Cesti v Mestni Log oziroma po Tržaški cesti, Cesti v Gorice, Cesti dveh cesarjev in Cesti v Mestni Log. Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi na liniji 16. Obvozna trasa bo potekala po Tržaški cesti, Jadranski ulici in Cesti v Mestni Log.