Obljuba Maticu in drugim: država bo uredila kritje zdravljenja z genskimi zdravili

V Društvu Viljem Julijan so v začetku februarja začeli zbirati podpise za peticijo, da bi država krila stroške zdravljenja za otroke z redkimi boleznimi. Njihovo pobudo je sedaj podprla tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki jim je obljubila, da se bo zavzela za ureditev ustrezne zakonodaje, ki bo to omogočila. Ob sprožitvi pobude so sicer z ministrstva za zdravje sporočili, da je financiranje zdravil za redke bolezni v Sloveniji dobro urejeno in da si nekateri bolniki oz. njihovi starši želijo zdravljenja z zdravili, ki sploh še niso registrirana.

Matic in Miloš bijeta bitko z redkima genskima boleznima. FOTO: Bobo icon-expand

V Društvu Viljem Julijan so v začetku meseca podali pobudo in apel, da država z vzpostavitvijo ustreznega sistema uredi in zagotovi financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi z novimi zdravili, tudi če ta zdravila še niso odobrena v Evropski uniji, so pa odobrena v kateri od drugih razvitih držav, kot so ZDA. V takih primerih stroški zdravljenja presežejo več milijonov evrov. Pretekli teden so se, kot so sporočili iz društva, sestali pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, ki je staršem osemletnega Matica, za katerega trenutno zbirajo 3,2 milijona evrov, obljubila, da se bo zavzela za sprejetje zakona, ki bo uredil to problematiko. "Ta zakonska ureditev bi pomenila nekaj izjemnega in zelo velikega za naše male borce, saj bi jim omogočila zdravljenje z novimi zdravili, ki so drugače zanje praktično nedostopna. Zdravljenje z novim genskim zdravilom bi tako lahko poleg Matica potencialno prejeli tudi nekateri drugi otroci z Duchennovo mišično distrofijo ter mali borec Miloš. Sedaj bo zelo pomembno zavedanje vseh odločevalcev, da je čas v tem primeru ključen in da bo treba zakon sprejeti v najkrajšem možnem času," je optimističen predsednik društva Nejc Jelen.

Za Matica lahko prispevate donacijo z SMS s ključno besedo MATIC10 ali MATIC5 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan SI56 0400 0028 1688 717, sklic SI00 444777 in namen »Za Matica«.

Da bi področje financiranja zakonsko uredili čim prej, si prizadevata tudi Matičeva starša Živa Krelj in Tadej Žontar, ki izpostavljata, da zanj vsak dan šteje. Osemletni Matic ima namreč hudo in uničujočo redko genetsko bolezen Duchennovo mišično distrofijo. Bolezen povzroča propadanje mišic ter vodi v invalidnost in prezgodnjo smrt. Za Matica so v Društvu Viljem Julijan zbrali že 1.515.000 evrov donacij, do cilja družini manjka še 685 tisočakov.

Miloš ima redko gensko bolezen. Njegova koža je krhka kot metuljeva krila. FOTO: Bobo icon-expand

Šestletni Miloš ima zelo hudo in kruto redko genetsko bolezen kože bulozno epidermolizo. "Ta bolezen je doživljenjska in zaradi bolezni je njegova koža krhka kot metuljeva krila. Miloš ima najtežjo obliko te bolezni, ki povzroča spontano nastajanje odprtih krvavih ran po celotnem telesu. Bolezen povzroča veliko stisk in trpljenja, prinaša pa tudi življenjsko ogrožajoče zdravstvene zaplete in amputacije delov telesa zaradi poškodb," pojasnjujejo v Društvu Viljem Julijan.