'Stroške zdravljenja otrok z redkimi boleznimi bi morala kriti država'

V Društvu Viljem Julijan so skupaj s starši Matica in Miloša, ki imata redki genski bolezni, podali pobudo in apel, da država z vzpostavitvijo ustreznega sistema uredi in zagotovi financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi z novimi zdravili, tudi če ta zdravila še niso odobrena v Evropski uniji, so pa odobrena v kateri od drugih razvitih držav, kot so ZDA. "V našem društvu smo že leta opozarjali, da bo prišlo do situacije, ko bodo za otroke z redkimi boleznimi v tujini na voljo nova zdravila, ki bodo zelo draga, in da bo prihajalo do tega, da jih otroci v Sloveniji ne bodo mogli prejeti. Sedaj se je to začelo tudi dogajati," so danes izpostavili na novinarski konferenci.

Društvu se zdi nesprejemljivo in žalostno, da morajo starši otrok z redkimi boleznimi zbirati donacije, da lahko otrokom zagotovijo draga zdravljenja v tujini. Genske terapije so namreč večinoma najprej odobrena v ZDA, šele čez nekaj let pa v Evropi, ko pa je lahko za najmlajše bolnike že prepozno.

"Nova genska zdravljenja, ki so odobrena v ZDA, bi verjetno morala v Sloveniji avtomatično dobiti enak status kot zdravila, odobrena s strani agencije EMA, in nato se kriti s strani javnih sredstev. Ker so nova genska zdravljenja zelo draga, predlagamo tudi, da se v ta namen ustanovi poseben državni sklad znotraj ZZZS, kjer bi se zagotavljala potrebna sredstva za kritje stroškov zdravljenja otrok z redkimi boleznimi s temi novimi genskimi zdravili. Država naj torej sistemsko uredi takojšnjo dostopnost do novo razvitih zdravil za otroke z redkimi boleznimi," na vlado apelirajo v društvu, kjer trenutno za osemletnega Matica zbirajo sredstva, hkrati se trudijo, da bi z zdravljenjem v Sloveniji lahko nadaljeval tudi šestletni Miloš.