Vina vinske kleti Zlati grič prejela kar šest najprestižnejših vinarskih odličij na svetu

Največ točk, kar 93, in s tem srebrno priznanje, je od ocenjevalcev prejela zlatogriškaKonjiška penina. Pet mesecev zorjena žlahtna kapljica je srca vrhunskih vin vajenih sodnikov najverjetneje osvojila s svojo izjemno svežo, bogato, večplastno sadno aromo ter z obstojnimi, iskrečimi se in nagajivimi mehurčki. Z bronastim priznanjem in 87 točkami se je okitil njihovRose2019, točko manj in prav tako bron pa je prejel šeModri pinot2016. Nad prvim boste zagotovo navdušeni vsi ljubitelji svežih in sadnih vin z intenzivnimi aromami, drugi pa je pisan na kožo vsem tistim oboževalcem rdečih vin, ki prisegate na globoko rdeča, rubinasta vina bogatih in polnih sadnih okusov. Vsa tri nagrajena vina lahko kupite v njihovi trgovini v Škalcah in v njihovispletni trgovini.