Vinarji obeležujejo martinovo, a spet brez množičnih dogodkov

Dogajanje ob martinovem ponavadi pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Čeprav bo tudi letos zaradi covida-19 dan minil brez organiziranih množičnih slavij, pa je za vse tiste, ki živijo izključno od grozdja in vina, to največji praznik.

Letošnji vinski letnik je količinsko slabši od tistega izpred leta dni, saj je predvsem dolenjsko vinorodno območje precej prizadela spomladanska pozeba. Ob tem pa vinarji poudarjajo, da je letina kakovostna, kar jim bo omogočilo boljšo prodajo in višjo dodano vrednost. Slovenski vinogradniki so na okoli 15.000 hektarjih vinogradov letos pridelali 83.223 ton grozdja, pri čemer so rdeče sorte grozdja obrodile za 22 odstotkov, bele pa za 16 odstotkov slabše kot v letu 2020.