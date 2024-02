Najdaljši viadukt na drugem tiru stoji

Razponi med stebri pri viaduktu Vinjan znašajo med 60 in 100 metri, v višino pa stebri merijo tudi do 57 metrov. Gradnja je potekala s tehnologijo prostokonzolne gradnje. Takšen način gradnje se uporablja predvsem pri visokih mostovih z daljšimi razponi. 2TDK navaja, da pri prostokonzolni gradnji prekladna konstrukcija raste levo in desno od stebra viadukta. Načeloma izvedba poteka skoraj simetrično na obe strani. Pri viaduktu Vinjan so najprej izdelali bazni segment dolžine 7,5 metra, nato je sledilo devet segmentov obojestransko po pet metrov.

Med gradnjo na območju se je sicer pojavilo nekaj težav, ko so ugotovili, da trasa poteka prek potencialno nestabilnega območja. Takrat so izvedli dodatne raziskave in potrdili, da se na območju nahaja fosilni plaz. V 2TDK so takrat pojasnili, da so bile potrebne spremembe iz prvotno predvidene zasnove in izvedbe s tehnologijo postopnega narivanja, ki so jo denimo uporabili na viaduktu Gabrovica. Kot že rečeno, so pri Vinjanu dela izvedli s prostokonzolno gradnjo. "Zaradi varnosti je treba zagotoviti dolgoročno stabilnost viadukta, ki pa ima tudi številne druge prednosti. Po novem zasnovana konstrukcija viadukta bo upoštevajoč ugotovljeno stanje podlage zagotavljala bistveno večjo varnost v primeru potresa in vpliva vetra, hkrati pa se bo povečala tudi trajnost objekta. Spremembe pa bodo imele tudi finančne posledice," so takrat pojasnili.