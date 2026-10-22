Vinjeta na serminski vpadnici ne bo potrebna

Vlada je namreč na današnji seji izdala spremembo uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero se serminska vpadnica vključi v glavno cesto G2-114. Njen potek se podaljša do avtocestnega priključka Sermin, skupna dolžina ceste pa bo znašala 6,37 kilometra, so v sporočilu po seji vlade navedli na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.
Serminska vpadnica povezuje območje Luke Koper z razcepom Sermin na koncu primorske avtoceste. Poteka deloma po rekonstruirani lokalni cesti, nato pa ob železniški progi do avtocestnega priključka. V državno cestno omrežje je vlada vključila tudi 403 metre dosedanje občinske ceste.
Povezava po navedbah ministrstva prispeva k razbremenitvi prometa, boljši pretočnosti in večji prometni varnosti. Nova povezava bo namreč med drugim omogočala bolj neposreden dostop tovornih vozil z avtocestnega omrežja do vhoda v Luko Koper in do Petrolovega terminala za goriva. S tem bo prispevala k razbremenitvi bertoške vpadnice, okoliških naselij in mesta Koper.
"Za lokalno prebivalstvo to pomeni manjšo obremenjenost lokalnih cest s tovornim prometom, boljšo pretočnost in večjo prometno varnost. Preusmeritev tovornih tokov na novo povezavo bo tako prispevala tudi h kakovosti življenja prebivalcev ob dosedanjih prometnih poteh," so navedli.
Odprtje v ponedeljek
Vlada je danes izdala tudi dopolnitev uredbe o cestninskih cestah in cestnini, s katero se serminska vpadnica uvršča med izbirne cestninske ceste. Cestninjenje bo veljalo za vozila z največjo tehnično dovoljeno maso nad 3,5 tone. Za vozila do vključno te mase za uporabo vpadnice elektronska vinjeta ne bo potrebna. Vlada je danes podala tudi soglasje k ceniku za cestninjenje na tej cesti.
Serminsko vpadnico, ki jo bodo po nekaj več kot dveh letih del uradno odprli predvidoma v ponedeljek, bo po pojasnilih ministrstva upravljala in vzdrževala družba Dars, ki bo krila stroške njenega vzdrževanja. Že leta 2019 so po številnih zapletih odprli tudi nov serminski vhod v koprsko pristanišče, v začetku leta 2024 pa tudi nov kamionski terminal pri Serminu z 203 mesti za tovorna vozila.
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