Vinjeta na serminski vpadnici ne bo potrebna

Vlada je namreč na današnji seji izdala spremembo uredbe o kategorizaciji državnih cest, s katero se serminska vpadnica vključi v glavno cesto G2-114. Njen potek se podaljša do avtocestnega priključka Sermin, skupna dolžina ceste pa bo znašala 6,37 kilometra, so v sporočilu po seji vlade navedli na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.

Serminska vpadnica povezuje območje Luke Koper z razcepom Sermin na koncu primorske avtoceste. Poteka deloma po rekonstruirani lokalni cesti, nato pa ob železniški progi do avtocestnega priključka. V državno cestno omrežje je vlada vključila tudi 403 metre dosedanje občinske ceste.

Povezava po navedbah ministrstva prispeva k razbremenitvi prometa, boljši pretočnosti in večji prometni varnosti. Nova povezava bo namreč med drugim omogočala bolj neposreden dostop tovornih vozil z avtocestnega omrežja do vhoda v Luko Koper in do Petrolovega terminala za goriva. S tem bo prispevala k razbremenitvi bertoške vpadnice, okoliških naselij in mesta Koper.

"Za lokalno prebivalstvo to pomeni manjšo obremenjenost lokalnih cest s tovornim prometom, boljšo pretočnost in večjo prometno varnost. Preusmeritev tovornih tokov na novo povezavo bo tako prispevala tudi h kakovosti življenja prebivalcev ob dosedanjih prometnih poteh," so navedli.