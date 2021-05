Klasično vinjeto bomo potrebovali tudi v letu 2022

Uvedba e-vinjete se premika v nedoločeno prihodnost, poroča spletni Dnevnik. Najpozneje 1. decembra bi moral slovaški SkyToll vzpostaviti delujoč sistem elektronskega cestninjenja osebnih vozil v slovenskem avtocestnem omrežju, a se to ne bo uresničilo. Dars je sicer še v začetku leta napovedoval, da po datumu, ko preteče veljavnost letne vinjete za leto 2021, 31. januarju 2022, vinjete v fizični obliki ne bo več.

Dars sedaj ugotavlja, da bodo pogodbo s Slovaki podpisali kasneje, kot so sprva predvidevali."Roki za uvedbo elektronske vinjete po posameznih fazah in začetek delovanja sistema s 1. decembrom 2021 so bili v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije vezani na datum podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, ki je bil predviden za najpozneje 1. marca 2021. Zaradi pritožb se je ta datum premaknil, kar pomeni, da bodo nadaljnji postopki in roki za vzpostavitev projekta zdaj predmet pogovorov z izbranim izvajalcem," so za Dnevnik odgovorili na Darsu.

Dars je SkyToll izbral 20. januarja letos, neizbrana ponudnika pa sta nato vložila pritožbi, ki ju je Dars zavrnil kot nedopustni. Ponudba Marandovega konzorcija je bila po oceni Darsa predraga, Iskratel, ki je nastopil v partnerstvu z madžarskim podjetjem ARH, pa naj ne bi izpolnjeval pogojev za sodelovanje na razpisu, še navaja Dnevnik. Sledil je postopek na državni revizijski komisiji, ki je pritožbi Maranda in Iskratela zavrnila.