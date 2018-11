Na svidenje, modre, čas je za rožnate

Pravilna namestitev vinjete Pred namestitvijo vinjete natančno preberite navodila za lepljenje na hrbtni strani vinjete. Pri nameščanju vinjete se ne sme uporabljati dodatnih ali posebnih folij, priseskov, lepilnih trakov in podobnega. V primeru njihove uporabe vinjeta ni več dokaz o pravilno plačani cestnini, kar pomeni, da je neveljavna, uporabnik avtoceste pa je v prekršku. Če uporabniki pred namestitvijo vinjeto poškodujejo, naj jo nalepijo nazaj na folijo in zamenjajo na prodajnem mestu – v tem primeru se napis neveljavno še ni pokazal. Neveljavnih vinjet ni mogoče zamenjati. Če so uporabniki vinjeto pomotoma nalepili na zatemnjeno mesto ali pa jo med samim postopkom poškodovali, tako da je na primer zmečkana, ali če menijo, da so kupili in namestili napačno vinjeto, naj je v nobenem primeru ne odstranjujejo in naj pokličejo v Cestninski uporabniški center (080 15 03 ali +386 1 518 83 64), kjer jim bodo svetovali glede nadaljnjih postopkov in možnostih rešitve zapleta. Tovrstne reklamacije je mogoče izvesti v tridesetih dneh od nakupa vinjete. Če imajo uporabniki vozilo, ki bi lahko nad simetralo prednje osi presegalo višino 1,3 m in potrebuje vinjeto 2B, lahko preverijo, ali je njihov model avtomobila objavljen na seznamu izmerjenih vozil, ki potrebujejo vinjeto 2B. Ko je vinjeta nalepljena, reklamacija na prodajnem mestu ni več mogoča. Priporočamo, da se vinjeto nalepi pri temperaturi nad 5 °C. Pri nižjih temperaturah priporočamo, da se pred lepljenjem vinjete vklopi gretje, usmerjeno na vetrobransko steklo. Kupon na spodnji strani vinjete se ne nalepi. Uporabniki ga morajo hraniti ves čas veljavnosti vinjete. (Vir: Dars)