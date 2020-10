Še zadnje vinjete? Zelene bodo zamenjale turkizno modre

Dars je v teh dneh dobil najverjetneje še zadnje pakete vinjet, ki jih bomo lepili na vetrobranska stekla vozil. Nove bodo turkizno modre barve, cene pa ostajajo enake. Če ne bo zapletov pri razpisih, bomo obljubljene elektronske vinjete, kot jih recimo že poznajo na Madžarskem, Slovaškem, v Bolgariji in Romuniji, dobili že decembra 2021. Bistvena novost bo, da bodo veljale eno leto od dneva nakupa in ne več do 31. januarja kot doslej.