Nič več drgnjenja, praskanja, ogrevanja s fenom in nič več ugibanja, s kakšno barvo nas bo DARS presenetil tokrat. Elektronske vinjete bodo, vsaj za uporabnike, povsem nevidne. Branka Videtič, direktorica cestninjenja, DARS pojasnjuje: "To pomeni, da bo obstajal zapis v centralnem sistemu, ali je oziroma ali ni za vozilo plačana cestnina".

To bodo uporabniki lahko poravnali ne zgolj na klasičnih prodajnih mestih, ampak po novem tudi prek spleta, v posebni spletni trgovini, ki bo od 1. decembra na voljo na Darsovi spletni strani. "Najpomembneje pri vsem je, da so uporabniki zelo natančni pri vnosu registrske označbe. Se pravi, če jo sami vnašajo v spletni trgovini oziroma če jim jo vnese prodajalec na prodajnem mestu, naj resnično preverijo, kaj je na potrdilu in šele potem podpišejo. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bodo vinjeto kupili nekomu drugemu," opozarja Videtičeva.

Elektronska letna vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto

Do sedaj so te veljale od 1. decembra do 31. januarja, sedaj pa bo možno tudi letno vinjeto kupiti s poljubnim začetkom veljavnosti, in sicer do največ trideset dni vnaprej. Pove še: "Tisti, ki bodo želeli kupiti vinjeto za 1. februar, jo bodo lahko kupili 3. januarja in vse dni naprej." In brez skrbi, vsi tisti, ki imate na vetrobranskem steklu nalepljeno letošnjo letno vinjeto, ta bo ostala veljavna vse do konca januarja prihodnje leto. Poleg novega vinjetnega sistema bo leto 2022 sicer prineslo še nekaj drugih digitalnih novosti, denimo enotno vozovnico za javni potniški promet.

Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, pojasnjuje: "Se pravi, z eno aplikacijo lahko potujemo povsod po Sloveniji. Tudi na ministrstvu pripravljamo tako imenovano integrirano vozovnico, prav tako aplikacijo, ki bo uporabnikom na voljo še pred iztekom našega mandata."