V zadnjem tednu dnevno prodanih več kot 20.000 e-vinjet

Prodaja prvih elektronskih vinjet je stekla decembra lani. Do vključno 30. januarja je bilo po podatkih Darsa prodanih 443.734 e-vinjet, včeraj 24.648. Največ doslej (v enem dnevu) pa jih je bilo prodanih v petek, 28. januarja, in sicer 28.839.

Na Darsu ob tem znova opozarjajo, da je ob nakupu e-vinjete treba temeljito preveriti podatke o registrski številki, cestninskem razredu in začetku veljavnosti e-vinjete.

Pri spletnem nakupu moramo biti posebej pozorni pri vnosu registrske številke. Poleg registrske številke (ki se vnese brez presledkov in vezajev) je treba preveriti tudi cestninski razred (ali e-vinjeto kupujemo za osebno vozilo, za kombinirano vozilo ali za motorno kolo) ter veljavnost vinjete (bili so primeri, ko so uporabniki želeli na primer danes uporabljati avtocesto, vendar so njeno veljavnost napačno določili na primer konec meseca). Preden potrdimo nakup, je treba vse navedene podatke preveriti.

Za spletni nakup mora biti plačilna kartica aktivirana za spletno nakupovanje (trenutno je to najpogostejša težava uporabnikov, ki želijo kupiti v spletni trgovini) – to je problem, ki ni na strani Darsa in ga oni tudi ne morejo rešiti, ampak morajo uporabniki zaplete urejati s svojo spletno banko.

Sicer pa morajo biti uporabniki natančni tudi pri nakupu na (fizičnem) prodajnem mestu – preveriti morajo podatke, preden podpišejo potrdilo, saj je odgovornost na strani uporabnika in ne prodajalca.

Če pa gre za podjetja, na Darsu še posebej svetujejo, naj nakup prek spleta opravijo kot registrirani (in ne anonimni) uporabniki, ker bodo samo tako potem lahko takoj dobili tudi račun v skladu z Zakonom o DDV.

Sicer je e-vinjeto možno kupiti tudi na podlagi izdelave ponudbe prek spleta in nakazila kupnine na transakcijski račun družbe Dars. V tem primeru je treba vinjeto naročiti vsaj štiri delovne dni pred začetkom prvega dneva veljavnosti. Ta rešitev je primerna predvsem za pravne osebe, ki potrebujejo večje število vinjet za svoj vozni park. Ključno je, da ponudbo za e-vinjete izdelajo in plačajo pravočasno, da pri plačilu navedejo pravilen sklic in znesek – v nasprotnem primeru se vinjete ne bodo kreirale samodejno oziroma se sploh ne bodo kreirale.

Lani so cestninski nadzorniki izdali 68.224 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjete, kar je največ od leta 2008, odkar so pri nas za vožnjo po avtocestah obvezne vinjete (doslej so jih največ v letih 2016 in 2017, v vsakem od teh dveh let po nekaj več kot 56.000). Globe se sicer v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodek Darsa.