Novega ministra za obrambo sprejeli z vojaškimi častmi

Dozdajšnji vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic je med prednostnimi nalogami na mestu ministra za obrambo izpostavil modernizacijo opreme, znanja in kadrov Slovenske vojske. Zavzel se je za dodatno opremljanje s poudarkom na dvojni rabi opreme, nadgradnjo sistema civilne zaščite in reševanja, izgradnjo zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin in vlaganje sredstev v inovacije.

Na sedežu ministrstva za vzgojo in izobraževanje v Ljubljani se je odvila primopredaja poslov med dosedanjim ministrom Darjem Feldo in novim ministrom za vzgojo in izobraževanje Vinkom Logajem .

Darjo Felda je svojemu nasledniku Vinku Logaju predstavil dosedanje delo v aktualnem vladnem mandatu in mu ob pričetku ministrovanja zaželel uspešno delo pri premagovanju aktualnih in bodočih izzivov na področju slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja:"Sistem vzgoje in izobraževanja je živ sistem, pri katerem si moramo nenehno prizadevati za izboljšave. V zadnjem letu in pol sem se s svojo ekipo ves čas zavzemal, da bi z vsemi posodobitvami, tudi šele načrtovanimi, izboljšali pogoje tako za opravljanje učiteljskega poklica kot tudi celotni sistem deležnikov na področju vzgoje in izobraževanja. Verjamem, da se bo minister dr. Vinko Logaj kot dolgoletni strokovnjak uspešno soočil z vsemi aktualnimi in bodočimi izzivi."

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj se je dosedanjemu ministru zahvalil za delo in pri tem poudaril, da se bo v svojem mandatu soočil in tudi premagoval mnoge izzive na področju vzgoje in izobraževanja: "Ministrsko funkcijo prevzemam z zavedanjem, da izzivov v šolskem sistemu ni malo, obenem pa s prepričanostjo, da bomo mnoge od njih tudi uspešno naslovili. Menim, da je šolski sistem v Sloveniji v splošnem dober, da imamo kakovostne šole in vrtce, dobre vzgojitelje in učitelje, ob tem pa tudi dobre podporne službe na nivoju države. Strokovnjaki v zavodih, ki pripravljajo strokovne podlage, in uslužbenci ministrstva so visoko usposobljeni, zato verjamem, da bomo skupaj našli takšne rešitve, ki bodo na sistemskem in izvedbenem nivoju prispevale k dvigu kakovosti vzgoje in izobraževanja v Sloveniji," je ob primopredaji dejal minister Logaj.