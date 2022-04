Vino in pica? – Vrhunsko.

Ob dobri hrani in v dobri družbi radi spijemo tudi kozarec dobrega vina in četudi pica in vino pri nas ne veljata za najbolj običajno kombinacijo, se sommelierji strinjajo, da se pica in vino lahko odlično ujemata, pomembno je le, da ob izbrani pici ponudimo pravo vino. Pica je zagotovo ena najbolj priljubljenih jedi. Težko najdeš človeka, ki je ne mara, saj že stoletja navdušuje vse generacije. Pico lahko pripravimo sami ali jo naročimo na dom ter pojemo doma v krogu domačih ali pa se ob njej družimo v piceriji. Je ena najbolj družabnih jedih, kar jih poznamo. V tem članku bomo podali šest odličnih predlogov slastnih kombinacij pice in vina, ki bodo navdušile tudi tiste, ki niso prepričani, da se k pici vedno poda tudi kozarček dobrega vina. Seveda se in to zelo dobro.

Domače pice iz prenosnih krušnih peči so čedalje bolj priljubljene. FOTO: Arhiv ponudnika 1. Pica Margerita in modri pinot Pica Margerita je najbolj prvinska pica. Preprosti, a odločni okusi se lepo podajo z rdečimi vini zmernega telesa, kot je modri pinot. Ta kombinacija je odlična tudi, če namesto klasične mocarele uporabimo bivoljo v kombinaciji s svežim paradižnikom. Pri vseh picah, kjer je sir glavni igralec, je modri pinot Quercus odlična izbira. Modri pinot Quercus 2. Klasična pica s sirom, šunko, gobami in merlot Klasična izbira, ki s svojim polnim okusom nikoli ne razočara. Zraven se lepo poda rdeče vino srednjega telesa in sadnih not, kot je na primer merlot Quercus. Quercus merlot icon-expand Klasična pica nikoli ne razočara in k njej se odlično poda merlot. FOTO: Arhiv ponudnika 3. Pica s salamo in rdeča zvrst ali cabernet sauvignon Pice z mesninami, različnimi salamami, tudi pikantno salamo, zahtevajo zaradi maščobe, ki se v peči razstopi po površini pice, odločno spremljavo z nekaj več tanini, ki jo premorejo rdeče zvrsti, kot je Quercus rdeča selekcija. Odlično pa se ob mesnih picah obnese tudi eno najbolj priljubljenih vin iz Kleti Brda, cabernet sauvignon Quercus. Quercus rdeča selekcija Quercus cabernet sauvignon 4. Pica z rukolo ali svežo špinačo in sauvignon blanc Za ljubitelje lažjih in bolj "zdravih" pic je odlična izbira pizza s svežo rukolo, ki kar kliče po svežem in sadno dišečem vinu, kot je sauvignon blanc Quercus. Sauvignon blanc Quercus 5. Morska pica in rebula Rebula, kraljica briških gričev, se odlično znajde ob morski spremljavi. Izvrstno se poda k ribam, lepo dopolni tudi morske sadeže, zato k morski pici priporočamo rebulo Quercus. Rebula Quercus icon-expand Rebula se odlično poda k morski hrani, tudi morska pica se z njo odlično ujame. FOTO: Arhiv ponudnika 6. Capriciosa in sivi pinot Sivi pinot je vino, ki se najbolje poda k italijanski klasiki, ki jo dobimo na meniju vseh picerij širom sveta. Slavna italijanska klasika je seveda pica capriciosa, ki jo krasijo sir mozzarella, paradižnik, kuhan pršut in artičoke, ki se zaradi kislo maslenega karakterja odlično ujamejo s svežim in sadnim sivim pinotom Quercus. Sivi pinot Quercus Ali ste vedeli: - Na svetu se vsako leto proda več kot 5 milijard pic - Pica se je množično razširila v času po drugi svetovni vojni - Prva zamrznjena pica je v prodajo prišla leta 1962 - Leta 2001 so dostavili prvo pico na Mednarodno vesoljsko postajo