Vinogradniki zadovoljni: kakovost grozdja v Istri je izjemna

Ljubljana, 25. 08. 2025 20.24 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
Jaka Vran
Komentarji
0

V vinogradih slovenske Istre je te dni zelo živahno. Trgatev se je letos začela sredi avgusta, nekoč bi rekli zelo zgodaj, v zadnjih letih pa je to že kar stalnica. Vinogradniki in vinarji imajo tokrat precej razlogov za dobro voljo. Kot pravijo, je po dveh izjemno zahtevnih letinah letos vse v najlepšem redu. Kakovost grozdja je zelo dobra, prav tako tudi količina. Katere sorte še posebej izstopajo?

