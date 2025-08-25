Slovenija
Vinogradniki zadovoljni: kakovost grozdja v Istri je izjemna
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
0
V vinogradih slovenske Istre je te dni zelo živahno. Trgatev se je letos začela sredi avgusta, nekoč bi rekli zelo zgodaj, v zadnjih letih pa je to že kar stalnica. Vinogradniki in vinarji imajo tokrat precej razlogov za dobro voljo. Kot pravijo, je po dveh izjemno zahtevnih letinah letos vse v najlepšem redu. Kakovost grozdja je zelo dobra, prav tako tudi količina. Katere sorte še posebej izstopajo?
