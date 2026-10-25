Slovenija
Vinski vlak navdušil tudi mednarodno strokovno žirijo
Po Vipavski dolini zadnjih pet let vozi vinski vlak, ki združuje turizem, trajnostno mobilnost in kulinarična doživetja. Ta svojevrstna turistična dogodivščina med Novo Gorico in Ajdovščino odkriva bisere Vipavske doline in povezuje lokalne ponudnike. Zdaj pa je vinski vlak navdušil tudi mednarodno strokovno žirijo, ki ga je razglasila za zmagovalni projekt kreativnega in doživljajskega vinskega turizma.
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