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Slovenija

Vinski vlak navdušil tudi mednarodno strokovno žirijo

Nova Gorica, 25. 10. 2026 19.42 pred 25 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Vinski vlak

Po Vipavski dolini zadnjih pet let vozi vinski vlak, ki združuje turizem, trajnostno mobilnost in kulinarična doživetja. Ta svojevrstna turistična dogodivščina med Novo Gorico in Ajdovščino odkriva bisere Vipavske doline in povezuje lokalne ponudnike. Zdaj pa je vinski vlak navdušil tudi mednarodno strokovno žirijo, ki ga je razglasila za zmagovalni projekt kreativnega in doživljajskega vinskega turizma.

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vinski vlak nova gorica ajdovščina

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KOMENTARJI3

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omega _v6
25. 10. 2026 20.06
Boljše vinski vlak kot pa Golobov vlak za 750 000 evrov na naš račun!!!
Odgovori
+1
1 0
Infiltrator
25. 10. 2026 19.54
Pijanski vlak .....
Odgovori
-1
0 1
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