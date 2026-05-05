Slovenija

Soteska Vintgar: občina in upravljavec na nasprotnih bregovih

Bled, 05. 05. 2026 13.10 pred 38 minutami 4 min branja

Avtor:
M.S. STA
Soteska Vintgar

Javni zavod Triglavski narodni park se je na temo upravljanja soteske Vintgar sestal z župani občin Bled, Gorje in Jesenice. Na sestanku niso podpisali zagotovila, ki ga je zahteval gorjanski župan, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Direktor zavoda namreč meni, da to glede na pravno prakso ni potrebno in bi lahko bilo celo nezakonito.

Soteska Vintgar je v začetku aprila odprla vrata v novo sezono, čeprav je gorjanski župan pred tem zagrozil, da bo občina onemogočila vstop, če odnosi ne bodo urejeni.

Februarja je občina ob vstopu v sotesko kot lastnica tega dela zemljišča postavila ogrodje vrat. Župan Peter Torkar je takrat pojasnil, da soteske sicer ne zapirajo, da pa bodo na vhodu postavili vrata in vstop omogočili vsem, ki jim bo to dovoljeval zakoniti upravljalec soteske.

Nesreča madžarske turistke

Pred petimi leti je namreč težka skala, ki se je odtrgala s stene, hudo poškodovala madžarsko turistko. Posledično pa so potekala pogajanja, kdo bo plačal odškodnino. Turistka je utrpela hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, njeno življenje pa je viselo na nitki. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena. V odškodninski tožbi, ki jo obravnava ljubljansko okrožno sodišče, tožnica od države, Triglavskega narodnega parka in turističnega društva zahteva 480.000 evrov.

Gorjanskega župana skrbi, da bi morala za tovrstne nesreče, če bi se zgodile na občinskem zemljišču, odgovarjati občina. Zato je zahteval, da javni zavod TNP kot upravljalec s pisnim zagotovilom prevzame odgovornost v primeru nesreč.

Madžarska turistka namreč toži tudi državo, ki je lastnica tistega dela zemljišč, kjer se je zgodila nesreča.

V javnem zavodu TNP so se glede zahteve gorjanskega župana posvetovali s pravnim strokovnjakom Rajkom Pirnatom. "Dobili smo nasvet, da takšnega dogovora ni modro podpisovati, ni smiselno in bi bilo lahko celo protizakonito," je danes povedal direktor TNP Uroš Brežan.

Pojasnil je, da pravna praksa kaže, da so lastniki zemljišč v takšnih primerih praviloma izvzeti iz odškodninske odgovornosti in da jo, če jo, nosijo upravljavci. Za podpis dogovora z gorjansko občino tako ni nobene potrebe, prav tako za to ni nikakršne podlage v zakonodaji, je izpostavil Brežan.

Dodal je, da bo moral kot direktor javnega zavoda ravnati v skladu s temi priporočili, verjame pa, da bodo vseeno lahko našli nek skupen dogovor in pot naprej z vsemi lastniki zemljišč. "Kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost. Brez tega ne gre. Ni pa ta odgovornost tako zelo drastična ali problematična z vidika lastnikov zemljišč," je zagotovil.

Vstopna točka
FOTO: Luka Kotnik

Torkar vztraja

Torkarja pojasnila niso prepričala. Pooblaščenec pravne stroke je namreč občino opozoril, da je po obligacijskem zakoniku odškodninska in tudi kazenska odgovornost na lastniku zemljišča, na katerem se določena dejavnost izvaja. "Zato bomo vztrajali pri podpisu dogovora z upravljavcem," je napovedal Torkar in pojasnil, da ščiti javni interes občine in občanov.

Brežan je zagotovil, da je za odgovornost v soteski sklenjena zavarovalna polica. Prav tako je pripravljen varnostni načrt, vendar Torkar v to dvomi. "Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police niti varnostnega načrta, za kar smo prosili," je povedal.

Prav tako, kot je dejal, na sestanku niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, kar se tiče aktualnega dogovora med TNP in TD Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Torkar je ocenil, da so sredstva za društvo bistveno previsoka. Šlo naj bi za dva milijona evrov, medtem ko je občina za iste storitve ponudila 600.000 evrov.

"Želimo transparentno, odgovorno in zakonito ravnanje javnega zavoda," je izpostavil Torkar. Na to je opozoril tudi komisijo za preprečevanje korupcije, državno revizijsko komisijo ter pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor, od katerih pričakuje odgovore.

Brežan je zagotovil, da številke, s katerimi razpolaga Torkar, niso prave, saj da dokončnega dogovora še ni, so pa omenjene številke absolutno previsoke. Poudaril je, da delajo v smeri zagotavljanja racionalnosti in zakonitosti ter da bodo številke transparentne in javne. "Žal pa potrebujemo nekaj časa, da vzpostavimo zakonito stanje, ko hkrati zagotavljamo dostopnost soteske in varnost v njej," je dejal.

Gre za prehodno obdobje do uresničitve zahtev novele zakona o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot. Ta pravi, da je edini zakoniti upravljavec TNP, ki pa nima kapacitet, da bi zagotavljal odprtost soteske. To lahko v tem trenutku, kot je pojasnil Brežan, zagotavlja samo TD Gorje, ki je za to skrbelo že doslej. Se pa sedaj vstopnine prenašajo na račun zavoda, ki bo društvu plačeval zagotavljanje parkirišč, mobilnosti in druge storitve.

