Soteska Vintgar: občina in upravljavec na nasprotnih bregovih

Soteska Vintgar je v začetku aprila odprla vrata v novo sezono, čeprav je gorjanski župan pred tem zagrozil, da bo občina onemogočila vstop, če odnosi ne bodo urejeni. Februarja je občina ob vstopu v sotesko kot lastnica tega dela zemljišča postavila ogrodje vrat. Župan Peter Torkar je takrat pojasnil, da soteske sicer ne zapirajo, da pa bodo na vhodu postavili vrata in vstop omogočili vsem, ki jim bo to dovoljeval zakoniti upravljalec soteske.

Nesreča madžarske turistke

Pred petimi leti je namreč težka skala, ki se je odtrgala s stene, hudo poškodovala madžarsko turistko. Posledično pa so potekala pogajanja, kdo bo plačal odškodnino. Turistka je utrpela hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, njeno življenje pa je viselo na nitki. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena. V odškodninski tožbi, ki jo obravnava ljubljansko okrožno sodišče, tožnica od države, Triglavskega narodnega parka in turističnega društva zahteva 480.000 evrov. Gorjanskega župana skrbi, da bi morala za tovrstne nesreče, če bi se zgodile na občinskem zemljišču, odgovarjati občina. Zato je zahteval, da javni zavod TNP kot upravljalec s pisnim zagotovilom prevzame odgovornost v primeru nesreč. Madžarska turistka namreč toži tudi državo, ki je lastnica tistega dela zemljišč, kjer se je zgodila nesreča.

V javnem zavodu TNP so se glede zahteve gorjanskega župana posvetovali s pravnim strokovnjakom Rajkom Pirnatom. "Dobili smo nasvet, da takšnega dogovora ni modro podpisovati, ni smiselno in bi bilo lahko celo protizakonito," je danes povedal direktor TNP Uroš Brežan. Pojasnil je, da pravna praksa kaže, da so lastniki zemljišč v takšnih primerih praviloma izvzeti iz odškodninske odgovornosti in da jo, če jo, nosijo upravljavci. Za podpis dogovora z gorjansko občino tako ni nobene potrebe, prav tako za to ni nikakršne podlage v zakonodaji, je izpostavil Brežan. Dodal je, da bo moral kot direktor javnega zavoda ravnati v skladu s temi priporočili, verjame pa, da bodo vseeno lahko našli nek skupen dogovor in pot naprej z vsemi lastniki zemljišč. "Kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost. Brez tega ne gre. Ni pa ta odgovornost tako zelo drastična ali problematična z vidika lastnikov zemljišč," je zagotovil.

Torkar vztraja

Torkarja pojasnila niso prepričala. Pooblaščenec pravne stroke je namreč občino opozoril, da je po obligacijskem zakoniku odškodninska in tudi kazenska odgovornost na lastniku zemljišča, na katerem se določena dejavnost izvaja. "Zato bomo vztrajali pri podpisu dogovora z upravljavcem," je napovedal Torkar in pojasnil, da ščiti javni interes občine in občanov. Brežan je zagotovil, da je za odgovornost v soteski sklenjena zavarovalna polica. Prav tako je pripravljen varnostni načrt, vendar Torkar v to dvomi. "Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police niti varnostnega načrta, za kar smo prosili," je povedal. Prav tako, kot je dejal, na sestanku niso dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, kar se tiče aktualnega dogovora med TNP in TD Gorje kot zunanjim izvajalcem upravljanja obiska soteske. Torkar je ocenil, da so sredstva za društvo bistveno previsoka. Šlo naj bi za dva milijona evrov, medtem ko je občina za iste storitve ponudila 600.000 evrov.