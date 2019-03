Violeta Bulc potrdila, da ne bo kandidirala na evropskih volitvah

Bulčeva je ob potrditvi sodelovanja v volilni ekipi evropskih liberalcev izpostavila prepričanje, da so letošnje evropske volitve ene najpomembnejših evropskih volitev v 60-letni zgodovini EU, ter poudarila željo, da na teh volitvah prevladujejo prave vsebine in da skozi konstruktivno debato pokažejo pot naprej tako za EU kot za njene državljanke in državljane.

"To je bil eden glavnih motivov, da sem se pozitivno odzvala na povabilo evropske skupine Alde, da se pridružim sedemčlanskemu teamu, teamu Evrope, katerega glavna naloga bo spodbujati temeljne vrednote EU, ki so liberalne vrednote - človekove pravice, enakopravnost, vladavina prava in politična svoboda. Ti osnovni temelji so tisti, ki so trenutno najbolj izzvani," je izpostavila.

Njeno vodilo bo pritegniti h kakovostni razpravi, ki ne bo samo populistično zavajanje s polresnicami ali zelo zastrašujočimi izjavami, ampak soočenje s tematiko, ki nas pesti, in iskanje skupnih rešitev, ki peljejo naprej.

Vse to želi Bulčeva, ki je v sedanji Evropski komisiji pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja pristojna za promet, zastopati po vseh članicah in podpreti stranke, ki so del skupine Alde. Pri tem se namerava aktivirati tudi v slovenskem prostoru in podpreti vse liberalne liste, še posebej listo stranke SMC, katere članica je tudi sama, je pojasnila danes v Bruslju.