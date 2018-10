Bulčeva: Ni govora o enodnevnih vinjetah

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc se nahaja na delovnem obisku v Sloveniji. Sodelovala je na posvetu 'Slovenija – referenčna država zelene mobilnosti' in na okrogli mizi o urbani mobilnosti. Srečala pa se je tudi z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek.

Govorili sta med drugim tudi o včerajšnji odločitvi Evropskega parlamenta, ki je izglasoval cestninjenje po kilometru za težja tovorna vozila in avtobuse od leta 2023, za lažja tovorna vozila in minibuse do 2027.

Ob tem pa so se mnogi začeli spraševati, kaj bo z vinjetami? AMZS je namreč začela opozarjati, da jih Evropski parlament želi ukiniti, in hitro stopila v bran vinjetam, češ da so bistveno pripomogla k zmanjšanju prometnih nesreč.

Bulčeva: Brez prometa, naj bo to po cesti, železnicah, zraku ali morju, ni povezovanja

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani so odprli razstavo presežkov slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti. Evropska komisarska Violeta Bulc je ob tem izpostavila, da zgodba evropskega prometa ni samo zgodba tehnologij, ampak mnogo več."Je zgodba miru, demokracije in povezovanja. Brez prometa, naj bo to po cesti, železnicah, zraku ali morju, ni povezovanja," je poudarila.

Bulčeva je ob tem pozvala k mednarodnemu povezovanju na področju mobilnosti, med drugim imajo projekti, v katerega je vključenih več držav, tudi večjo težo pri pridobivanju evropskih sredstev.