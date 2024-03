Violeta Tomić se vrača na politični parket z novo stranko

Politična stranka, norčevanje, satira ali nič od tega? Igralka, nekdanja poslanka Levice, Violeta Tomić se očitno vrača na politični parket s satirično stranko, poimenovano Nič od tega, češ da bodo volivci na volilnih lističih končno lahko obkrožili to, kar si želijo. In tako v povsem svojem satiričnem stilu med drugim obljubljajo kar legalizacijo korupcije, zmago na Eurosongu, brezplačne toplice in neizmerno srečo.