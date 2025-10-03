Svetli način
Slovenija

Violeta Tomić se bori z rakom na dojki: 'Telo me je opozorilo'

Ljubljana, 03. 10. 2025 12.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
V.L.
Komentarji
0

Nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić je razkrila, da se bori z rakom na dojki. Diagnozo so ji potrdili na rutinski mamografiji programa Dora. Pravi, da so ji bolezen odkrili v zgodnji fazi in jo je vzela kot darilo. "Telo me je dosti zgodaj opozorilo, da sem se ustavila in prisluhnila sebi," je dejala za revijo Suzy.

Violeta Tomić
Violeta Tomić FOTO: Bobo

Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. In ravno v teh dneh, ko se veliko govori o pomembnosti zgodnjega odkrivanja bolezni, je svojo zgodbo za revijo Suzy delila tudi nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić. Bolezen so ji potrdili na rutinski mamografiji programa Dora. Kot pravi, v zgodnji fazi. "Na srečo kroglica še ni bila velika, telo me je dosti zgodaj opozorilo, da sem se ustavila in prisluhnila sebi. Hvaležna sem za to sporočilo. A je dobro, da ga znaš prebrati in slišati, ko ga dobiš. Jaz sem ga in sem vesela," je razkrila. 

"Nekje sem prebrala, da je rak na prsih bolezen žensk, ki so pozabile nase. S tem se kar strinjam. Ko smo ves čas vpete v materinstvo, kariero, družino, odnose, se začnejo nabirati žalost, utrujenost, gnev, bolečina. Zdaj imam občutek, da se je vse zbralo v eni kroglici, ki so jo izrezali," razloži v intervjuju.

Del zdravilnega procesa je tudi pisanje knjige. "Bolezen ti da priložnost, da se umakneš, si vzameš čas zase in nasmejan prideš nazaj. Šele zdaj spoznavam, da se svet ne bo podrl, če ne bomo ves čas garale."

Boj proti raku dojk
Boj proti raku dojk FOTO: iStock

Ključno samopregledovanje

V Sloveniji letno za rakom dojk zboli okoli 1400 žensk in okoli 12 moških. Na splošno pa ima med vsemi raki eno najboljših prognoz, saj večino bolnic ozdravijo. Izboljšanje prognoze je bilo doseženo predvsem z uvajanjem novih zdravil v zdravljenju zgodnjega raka, pa tudi boljšo ozaveščenostjo, boljšo diagnostiko in tudi organiziranim presejanjem žensk v starosti od 50 do 69 let v programu Dora, pravijo strokovnjaki iz državnega presejalnega programa raka dojk Dora.

Strokovnjaki so si enotni, da je pri prepoznavanju raka dojk ključno samopregledovanje. To je pomembno tudi po 50. letu starosti, ko so ženske že vključene v program Dora, saj lahko rak nastane tudi med dvema kontrolnima pregledoma.

Simptomi raka dojke so zatrdlina, boleč predel, sprememba velikosti ali oblike dojk, sprememba barve, izcedek iz dojk ali kakršnekoli spremembe v območju bradavice in pod pazduho.

violeta tomić rak dojke roza oktober
Kanal C0: preiskovalna komisija želi zaslišati Jankovića in Goloba

