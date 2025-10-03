Violeta Tomić se bori z rakom na dojki: 'Telo me je opozorilo'

Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. In ravno v teh dneh, ko se veliko govori o pomembnosti zgodnjega odkrivanja bolezni, je svojo zgodbo za revijo Suzy delila tudi nekdanja poslanka in igralka Violeta Tomić. Bolezen so ji potrdili na rutinski mamografiji programa Dora. Kot pravi, v zgodnji fazi. "Na srečo kroglica še ni bila velika, telo me je dosti zgodaj opozorilo, da sem se ustavila in prisluhnila sebi. Hvaležna sem za to sporočilo. A je dobro, da ga znaš prebrati in slišati, ko ga dobiš. Jaz sem ga in sem vesela," je razkrila.

"Nekje sem prebrala, da je rak na prsih bolezen žensk, ki so pozabile nase. S tem se kar strinjam. Ko smo ves čas vpete v materinstvo, kariero, družino, odnose, se začnejo nabirati žalost, utrujenost, gnev, bolečina. Zdaj imam občutek, da se je vse zbralo v eni kroglici, ki so jo izrezali," razloži v intervjuju.

Del zdravilnega procesa je tudi pisanje knjige. "Bolezen ti da priložnost, da se umakneš, si vzameš čas zase in nasmejan prideš nazaj. Šele zdaj spoznavam, da se svet ne bo podrl, če ne bomo ves čas garale."