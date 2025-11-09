Teren pod viaduktom Rebernice drsi

Rebernice pod pobočjem Nanosa. Geološko in morfološko razgiban teren vipavsko hitro cesto tu premika za nekaj milimetrov letno. Najbolj na območju viadukta Rebernice.
"Največji pomiki, ki smo jih izmerili v tem času, od odprtja do sedaj, pa znašajo okrog pet centimetrov," pojasnjuje Vesna Žibart z Darsa, zato so ob tokratni prvi večji prenovi odseka ležišča viadukta s posebnim dvigalom prestavili v prvotno lego. Pod viaduktom pa na osnovi rezultatov geodetskega monitoringa gradijo 130-metrsko pilotno steno.
"Je ugotovljeno, da na 19 metrih nekako drsi. Gradimo pilotno steno, s katero bomo zagotovili stabilnost in varnost tega viadukta, gre za 52 pilotov dolžine od 19 do 27 metrov," razloži nadzorni inženir pri projektu Simon Premrl.
Vzdolž hitre ceste med Razdrtim in Vipavo postavljajo tudi protivetrno ograjo. Ker ta tehta več tisoč ton, se pojavljajo tudi pomisleki, ali bo zaradi nje hitra cesta še dodatno drsela? "Na celoten obseg viadukta je ta teža zanemarljiva in projektant je ugotovil, da protivetrna ograja ne bo vplivala na poslabšanje stabilnostnih razmer," zagotavlja Žibartova.
Bistveno pa naj bi se glede na modele zaradi nje zmanjšala frekvenca zapiranj hitre ceste v času burje. Za koliko konkretno? "Ko bo protivetrna ograja postavljena na celotnem odseku, se bodo izvedla še dodatna testiranja in potem se bo izdelal obratovalni monitoring in režim ukrepanja v času burje," odgovarjajo na Darsu.
62-milijonska prenova vključuje še obnovo voziščne konstrukcije. Na Darsu so sicer že prejeli zahtevke za dodatne stroške, ki jih preučujejo. Prvo fazo bodo, kot načrtovano, zaključili okrog 23. novembra.
"Mislim, da se je zadeva dokaj dobro izšla. Je pa to seveda prvi polčas, drugo leto ponovnih približno 100 dni dela na nasprotnem smernem vozišču hitre ceste," napoveduje vodja službe za upravljanje prometa pri Darsu Zvonko Zavasnik.
Ponovno zaporo z enakim prometnim režimom načrtujejo julija prihodnje leto.
