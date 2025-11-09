Svetli način
Slovenija

Teren pod viaduktom Rebernice drsi

Rebernice, 09. 11. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 46 minutami

Mateja Poljšak Čuk
25

Na vipavski hitri cesti preko Rebernic še vedno poteka prva faza obsežnih obnovitvenih del s postavitvijo protivetrne ograje. Skupna vrednost je 62 milijonov evrov, Dars pa je že prejel zahtevke za dodatna plačila. Protivetrne ograje že več kot desetletje zahtevajo avtoprevozniki, ki opozarjajo na izpad dohodka v času zapor zaradi burje. Toda že od odprtja hitre ceste je znano, da teren tu drsi. Za koliko se je cesta premaknila v 16 letih?

Rebernice pod pobočjem Nanosa. Geološko in morfološko razgiban teren vipavsko hitro cesto tu premika za nekaj milimetrov letno. Najbolj na območju viadukta Rebernice.

"Največji pomiki, ki smo jih izmerili v tem času, od odprtja do sedaj, pa znašajo okrog pet centimetrov," pojasnjuje Vesna Žibart z Darsa, zato so ob tokratni prvi večji prenovi odseka ležišča viadukta s posebnim dvigalom prestavili v prvotno lego. Pod viaduktom pa na osnovi rezultatov geodetskega monitoringa gradijo 130-metrsko pilotno steno.

"Je ugotovljeno, da na 19 metrih nekako drsi. Gradimo pilotno steno, s katero bomo zagotovili stabilnost in varnost tega viadukta, gre za 52 pilotov dolžine od 19 do 27 metrov," razloži nadzorni inženir pri projektu Simon Premrl

Zaradi drsenja gradijo pilotno steno
Zaradi drsenja gradijo pilotno steno FOTO: POP TV

Vzdolž hitre ceste med Razdrtim in Vipavo postavljajo tudi protivetrno ograjo. Ker ta tehta več tisoč ton, se pojavljajo tudi pomisleki, ali bo zaradi nje hitra cesta še dodatno drsela? "Na celoten obseg viadukta je ta teža zanemarljiva in projektant je ugotovil, da protivetrna ograja ne bo vplivala na poslabšanje stabilnostnih razmer," zagotavlja Žibartova. 

Bistveno pa naj bi se glede na modele zaradi nje zmanjšala frekvenca zapiranj hitre ceste v času burje. Za koliko konkretno? "Ko bo protivetrna ograja postavljena na celotnem odseku, se bodo izvedla še dodatna testiranja in potem se bo izdelal obratovalni monitoring in režim ukrepanja v času burje," odgovarjajo na Darsu. 

62-milijonska prenova vključuje še obnovo voziščne konstrukcije. Na Darsu so sicer že prejeli zahtevke za dodatne stroške, ki jih preučujejo. Prvo fazo bodo, kot načrtovano, zaključili okrog 23. novembra.

Vipavska hitra cesta bo zaprta tudi naslednje poletje.
Vipavska hitra cesta bo zaprta tudi naslednje poletje. FOTO: POP TV

"Mislim, da se je zadeva dokaj dobro izšla. Je pa to seveda prvi polčas, drugo leto ponovnih približno 100 dni dela na nasprotnem smernem vozišču hitre ceste," napoveduje vodja službe za upravljanje prometa pri Darsu Zvonko Zavasnik

Ponovno zaporo z enakim prometnim režimom načrtujejo julija prihodnje leto.

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
09. 11. 2025 21.10
kot vse v sloveniji. slabo narejeno. nestrokovno. 10x preplačano. po polžje. kratkovidno. pokradeno. na šentilju pa skok 100 let v prihodnost. selitev v nemčijo edini logičen korak za vsakega pismenega.
ODGOVORI
0 0
bc123456
09. 11. 2025 21.07
+1
Tako kot DRŽAVA , tudi id-io-ti iz DARSA proektirajo in gradijo avto ceste v SLOVENIJI vse na podlagi KORUPCIJE IN PODKUPOVANJA- / veter in posedanje na tem odseku ni NOVA stvar / , kdo so PROJEKTANTI ??????????????
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
09. 11. 2025 21.05
-1
Zdaj bo Golob tudi tam podaljsal vinjete ker je dober clovk in zeli dobro ljudem, je tako ?
ODGOVORI
0 1
odpisani zasedli vlado
09. 11. 2025 21.04
-1
Če bi se most zgradil tako kot bi se moral z denarjem katerega so si pobasali v žepe ne bi nikamor drsel.Seveda se bo pa zaradi slabega materiala enkrat sesul,ker so graditelji pač morali delati z takim kot jim je šlo skozi.Je pa vprašanje koliko je tukaj tudi resnice,ker si še šivilja in golobova sekta skuša pred koncem nabasati čimveč v lastne žepe in kot je razvidno se čedalje bolj vsepovsod od prvotnih cen čez nekaj časa cene dvignejo na petkratno večjo ceno denar pa konča se ve kje.Dobro,da se čez take objekte ne vozim,ker se nikoli ne ve kdaj se bodo razpadli na vseh koncih.
ODGOVORI
0 1
Samo.Jst
09. 11. 2025 20.57
+1
Teren na Rebrnicah drsi? A resno? Pa ne me hecat! In vetrovno je! KDO BI SI MISLIL! Joj, 40let od tega, ko se je pričela postavljati trasa, so se domačini kar držali za glavo, ko so slišali, da želijo speljati AC praktično nad obstoječo traso. Že takrat je bila ta problematična! Alternativa je bila da bi trasa zapeljala na Kraški del - ja, na trdno kamnito podlago, kjer tudi z burjo ni takšnega problema kot tukaj, ampak... in naletimo na tipični Slovenski "ampak"! Določeni so zakupili parcele po Nanosom in so morale iti v promet... in sedaj se bodo stekali miljoni na miljone in bodo zapore v nedogled, ampak... žepi se z miljoni lepo polnijo, ane?
ODGOVORI
2 1
Vakalunga
09. 11. 2025 20.56
+2
To je enako ko trmasti DARS gradi cesto čez ugrezninsko območje v ŠKALAH. Tam je trasa popolnoma neprimerna opozarjajo mnogi, ampak Dars rine z glavo čez zid ))) SLO gradbeništvo je ena sama kriminalna MAFIJA..
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
09. 11. 2025 20.55
+2
bodite veseli da imamo to vlado, ki skrbi tudi za tole ...V Italiji in še kje niso imeli te sreče...in je vse skupaj naredilo buuuum na tla...
ODGOVORI
3 1
Tho mp son
09. 11. 2025 21.04
-2
Ta vlada najbolj "skrbi" zate in tebi podobne , da ne bi slučajno spregledali ....
ODGOVORI
0 2
Ice_Cat
09. 11. 2025 20.43
+2
Julija??? A resno btli?
ODGOVORI
3 1
Infiltrator
09. 11. 2025 20.43
+4
Drsi njim rado denar v njihove zepe
ODGOVORI
5 1
Desno
09. 11. 2025 20.42
+2
Sivilji ni nikoli dost. Čad se ji izteka
ODGOVORI
5 3
WedontneedmoneyWeneedTIME
09. 11. 2025 20.39
+1
šivilja nikoli nima dost..a jo bo že kdo ustavil!
ODGOVORI
6 5
kakorkoliže
09. 11. 2025 20.42
+1
Kradejo kot srake.
ODGOVORI
3 2
Important notice
09. 11. 2025 20.51
+1
Mora nekje dobiti tisto, kar je pobrala v svoj žep. Pa je dala komando navijanja stroškov.
ODGOVORI
2 1
galeon
09. 11. 2025 20.37
+3
In spet kamionarji pametujejo. In spet se jim ugodi. Pustite odprte ceste in naj sami ugotavljajo, če preveč piha. Ko se prevrne pa samo kazen, da je v močnem vetru vozil z neprimerno hitrostjo in kazen. Pa bo hitro mir.
ODGOVORI
8 5
profi1.
09. 11. 2025 20.48
+0
kak si " pameten " . kje spiš da te kdo ne ukrade. si že kdaj videl kak zgleda ko močna burja piha ? in kako to vpliva na kamione ? če bi , ne bi tako govoril .
ODGOVORI
3 3
Killing of Hind Rajab
09. 11. 2025 20.54
galeon...👍👌
ODGOVORI
0 0
Important notice
09. 11. 2025 20.32
+9
Na koncu bo vrednost obnovitvenih del 100 MIO. In še ne bo obnovljeno! :O
ODGOVORI
10 1
Veščec
09. 11. 2025 20.31
+2
enkrat se bo kr sesedu,k u italiji
ODGOVORI
4 2
pusi
09. 11. 2025 20.31
+8
To se je vedelo še preden se je zacela avtocesta graditi. Moznost je bila zgraditi avtocesto čez kras ampak politicni pametnjakoviči so bili prepametni oziroma z drugimi besedami so se financno okoristili
ODGOVORI
8 0
ne rabimo predsednika
09. 11. 2025 20.40
točno, grušč na laporju..
ODGOVORI
0 0
mertseger
09. 11. 2025 20.27
+5
Še preden se je začela graditi cesta se je govorilo da teren drsi in naj se gradi drugje, ampak takrat so bili gradbinci pametni ko hudič kako jih bomo drugi učili. V bistvu je še dolgo zdržalo ampak sedaj se bo bolj pogosto obnavljalo.
ODGOVORI
5 0
ArseneLupin
09. 11. 2025 20.31
-1
Ne vem ali so bili gradbinic takrat pametni , al pa politiiki. Po moje bolj prvi! Najprej so dolino napol zmeliorlali, ( beri : sprmenili v puščavo) , nato so pa po ta istih zmelioranih poviršnah kakih dvaset let kasneje delali avtocesto, ???!?!?!?!?
ODGOVORI
0 1
ArseneLupin
09. 11. 2025 20.31
-1
pardon, bolj drugi -politiki
ODGOVORI
0 1
