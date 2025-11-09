Teren pod viaduktom Rebernice drsi

Rebernice pod pobočjem Nanosa. Geološko in morfološko razgiban teren vipavsko hitro cesto tu premika za nekaj milimetrov letno. Najbolj na območju viadukta Rebernice.

"Največji pomiki, ki smo jih izmerili v tem času, od odprtja do sedaj, pa znašajo okrog pet centimetrov," pojasnjuje Vesna Žibart z Darsa, zato so ob tokratni prvi večji prenovi odseka ležišča viadukta s posebnim dvigalom prestavili v prvotno lego. Pod viaduktom pa na osnovi rezultatov geodetskega monitoringa gradijo 130-metrsko pilotno steno.

"Je ugotovljeno, da na 19 metrih nekako drsi. Gradimo pilotno steno, s katero bomo zagotovili stabilnost in varnost tega viadukta, gre za 52 pilotov dolžine od 19 do 27 metrov," razloži nadzorni inženir pri projektu Simon Premrl.