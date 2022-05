Podzemne jame in odlična hrana. Tudi na to pomislimo, ko beseda nanese na Kras. In kaj nastane, ko ju združimo? Večerja 12 metrov pod zemljo. Večerjo v kraški Krompirjevi jami so si zamislili v turizmu Miren Kras, z njo pa želijo obogatiti turistično ponudbo Vipavske doline in Krasa.