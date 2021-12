Vipavska dolina v reportaži CNN-a: okus mediterana, ukleščen med apnenčaste vzpetine

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina je opozoril na CNN-ov članek, v katerem je opevana prav Vipavska dolina. Novinarka je bila presenečena, da je dolina še vedno precej skriti dragulj, glede na to, da je od prestolnice oddaljena le slabo uro. Izpostavila je edinstveno mikroklimo z dodatkom burje, ki omogoča rast vinske trte.

"Številne kleti – in še nešteto majhnih družinskih vinogradov – prideluje vrhunska vina, ki so podcenjena," je zapisala novinarka, najbolj pa sta jo očarala avtohtoni sorti zelen in pinela. Burji gre zasluga tudi za vipavski pršut, ki uspešno parira italijanskemu. K ogledu je povabila gurmane, saj da se bodo v dolini gotovo dobro počutili, pa naj bo to zaradi turističnih kmetij in gostiln ter osmic, ali pa zaradi dveh restavracij, nagrajenih z Michelinovo zvezdico.

Novinarka priporoča obisk mesteca Vipave, kjer je na majhnem območju "stlačenih veliko čudes". Vsem, ki jih zanima zgodovina, je priporočila, naj si v Ajdovščini ogledajo rimsko utrdbo Kastra z največjim ohranjenim rimskim obzidjem v Sloveniji, nato pa na ulicah Vipavskega Križa in v tamkajšnjem samostanu "preskočijo nekaj stoletij". Za razgled z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji je priporočila vzpon na vrh stolpa gradu Rihemberk.