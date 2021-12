Letošnje vreme je omogočilo izjemen vinski letnik, sušna in vetrovna jesen ter zima pa sta pripomogla, da so uspeli v Vipavski dolini obenem naravno posušiti grozdje, iz katerega bo priteklo božično vino. Na kmetiji Benčina v Ložah so se po petih letih ponovno odločili, da pripravijo vino za sladokusce in vreme jim je šlo več kot na roko.