Vipavska hitra cesta bo zaradi obnovitvenih del zaprta 130 dni

Vipavska hitra cesta bo čez manj kot 32 ur znova delno zaprta za 130 dni zaradi nadaljevanja obnove. V času popolne zapore bodo obnovili celotno vozišče v dolžini približno 12 kilometrov.

Kot je pojasnil nadzorni inženir projekta obnove pri družbi Projekt d. d. Simon Premrl, bodo v času zapore izvedli celovito obnovo cestišča. Po besedah direktorja področja upravljanja v družbi DARS Aleša Cantaruttija se bo vse skupaj začelo že to soboto s popolno zaporo Rebernic.

"In nekako od 6. ure zjutraj v ponedeljek pričakujem, da bo začela veljati nova prometna ureditev," pravi vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik.

Desni pas hitre ceste v smeri Italije bo odprt za ves promet, levi pas pa bo namenjen le intervencijskim vozilom. Nasprotna pasova, torej proti Ljubljani, bosta zaprta, promet bo možen po regionalni cesti, in sicer le za osebna vozila in lokalni tovorni promet.

"Tovorna vozila v lokalnem prometu bodo lahko uporabljala staro cesto, vozila v tranzitu pa ne," je pojasnil Zavasnik. Pri preusmerjanju tranzitnega tovornega prometa proti Fernetičem bodo tudi letos pomagali italijanski kolegi, ki bodo promet preusmerjali že na italijanski strani meje.

Spomnimo, lansko prometno ureditev v prvi fazi obnove so avtoprevozniki ostro kritizirali, saj so nastajali večdesetkilometrski zastoji. Eden od voznikov je takrat dejal, da je njegov kolega čakal štiri ure, sam pa je zaradi obvoza izgubil dodatno uro, skupaj kar pet ur. "Pretočnost pomeni denar, to so enormne številke, izgube, ki jih ustvarjamo zato, ker stojimo," je takrat opozoril predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek.

Pristojni letos zagotavljajo, da takšnih težav ne pričakujejo, saj so prometno ureditev prilagodili na podlagi lanskih izkušenj. "Pred kakšnim mesecem smo se ponovno sestali z avtoprevozniki. Na koncu smo prišli do ugotovitve, da je ta rešitev, ki je bila lani uvedena pozneje, optimalna tudi za njih," je dejal Cantarutti.

"Na mejni točki na Fernetičih sta zdaj dva prometna pasova, takrat, na začetku te zapore v lanskem letu, pa je bil samo eden," dodaja Zavasnik.

Dela naj bi bila zaključena najpozneje do sredine novembra.