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Slovenija

Vipavska hitra cesta bo zaradi obnovitvenih del zaprta 130 dni

Vipava, 02. 07. 2026 19.59 pred 46 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Vipavska hitra cesta

Nova zapora na slovenskih cestah. Vipavska hitra cesta bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi pripravljalnih del za drugo fazo obnove. Ta se bo začela v ponedeljek, trajala pa bo do 15. novembra. Prva faza obnove je lani sprva sprožila veliko ogorčenje avtoprevoznikov, ki so s tovornimi vozili obstali v dolgih zastojih. Kako bo tokrat?

Vipavska hitra cesta bo čez manj kot 32 ur znova delno zaprta za 130 dni zaradi nadaljevanja obnove. V času popolne zapore bodo obnovili celotno vozišče v dolžini približno 12 kilometrov.

Kot je pojasnil nadzorni inženir projekta obnove pri družbi Projekt d. d. Simon Premrl, bodo v času zapore izvedli celovito obnovo cestišča. Po besedah direktorja področja upravljanja v družbi DARS Aleša Cantaruttija se bo vse skupaj začelo že to soboto s popolno zaporo Rebernic.

"In nekako od 6. ure zjutraj v ponedeljek pričakujem, da bo začela veljati nova prometna ureditev," pravi vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri Darsu Zvonko Zavasnik.

Desni pas hitre ceste v smeri Italije bo odprt za ves promet, levi pas pa bo namenjen le intervencijskim vozilom. Nasprotna pasova, torej proti Ljubljani, bosta zaprta, promet bo možen po regionalni cesti, in sicer le za osebna vozila in lokalni tovorni promet.

"Tovorna vozila v lokalnem prometu bodo lahko uporabljala staro cesto, vozila v tranzitu pa ne," je pojasnil Zavasnik. Pri preusmerjanju tranzitnega tovornega prometa proti Fernetičem bodo tudi letos pomagali italijanski kolegi, ki bodo promet preusmerjali že na italijanski strani meje.

Spomnimo, lansko prometno ureditev v prvi fazi obnove so avtoprevozniki ostro kritizirali, saj so nastajali večdesetkilometrski zastoji. Eden od voznikov je takrat dejal, da je njegov kolega čakal štiri ure, sam pa je zaradi obvoza izgubil dodatno uro, skupaj kar pet ur. "Pretočnost pomeni denar, to so enormne številke, izgube, ki jih ustvarjamo zato, ker stojimo," je takrat opozoril predsednik Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Peter Pišek.

Pristojni letos zagotavljajo, da takšnih težav ne pričakujejo, saj so prometno ureditev prilagodili na podlagi lanskih izkušenj. "Pred kakšnim mesecem smo se ponovno sestali z avtoprevozniki. Na koncu smo prišli do ugotovitve, da je ta rešitev, ki je bila lani uvedena pozneje, optimalna tudi za njih," je dejal Cantarutti.

"Na mejni točki na Fernetičih sta zdaj dva prometna pasova, takrat, na začetku te zapore v lanskem letu, pa je bil samo eden," dodaja Zavasnik.

Dela naj bi bila zaključena najpozneje do sredine novembra.

DARS vipavska hitra cesta prometni zastoji obnova

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KOMENTARJI8

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Razsuti Tovor
02. 07. 2026 20.46
Vsak dan po 17 uri tam ni nikjer nobenega delavca, prav tako ob nedeljah ne! Kilometrsko protivetrno ograjo so montirali trije. Sklepam, da ko jo zaprejo, ne bo tam nobenega.
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0 0
radar
02. 07. 2026 20.43
Ko se pisek ohlasi...denar, denar... pri eriki pa ni znal povedati o placi njegovih soferjev...ojej
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0 0
NeXadileC
02. 07. 2026 20.36
Ta cesta je zgrajena zanič, tako da že zadnja prenova kaže znake popuščanja in utrujenosti, a ni se še niti ohladila. Vae je narejeno, le da je...
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+1
2 1
alkimistos
02. 07. 2026 20.30
pa dobro... ste normalni? že sedaj je dvosmeren promet na pasu hire ceste proti Italiji. Zakaj sedaj zapora??? To ni normalno res ne.. nič se ne bi spremenilo in vi greste zapirat??
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+1
3 2
August Landmesser
02. 07. 2026 20.30
čudno kajne...vrtovec je krulil da zastojev ne bo...in vse bo rešeno čez noč...ni pa povedal...da bo število delavcev v treh izmenah isto...torej ce jih je prej delalo 30 na dan...jih bo tudi sedaj 30 ...3 x po 10 oseb...samo cena bo vsaj za 50 % višja ..kar bodo pokasirali spet desnaci
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-2
0 2
Hc4life
02. 07. 2026 20.15
DARS ima akcijo ohromimo slovenijo ....tako aktivni še pa niso bili nikdar, teh ubogih 400 km avtoceste po sloveniji ,flikajo ,popravlajo ,širijo ,vzdržujeo ,obnavljajo ,ko da imamo 20 000 km avtocest
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-1
2 3
Anion6anion
02. 07. 2026 20.13
Bo Vrtovec takoj uredil da bodo delali ponoči.
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+1
3 2
R2IQ
02. 07. 2026 20.07
a spet, pa saj je skoz zaprta!?
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+1
2 1
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