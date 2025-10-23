Vipavsko hitro cesto zaprli že dvakrat, promet znova stekel

"Vipavska hitra cesta je zaradi tehničnih težav v predorih trenutno za ves promet zaprta med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz preko Razdrtega proti Vipavi," so sporočili s Prometo-informacijskega centra, voznikom pa priporočili obvoz preko Razdrtega. Nedolgo kasneje so promet znova sprostili.

Zaradi enakega razloga so hitro cesto zaprli že okoli 12. ure, a so jo kakšne pol ure kasneje znova odprli.

Na vipavski hitri cesti velja sicer začasna ureditev prometa. Ves promet proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti, v smeri Razdrtega pa je ves promet na izvozu Vipava preusmerjen na regionalno cesto.

Tranzitni tovorni promet je medtem iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.