Vipavsko hitro cesto zaprli že dvakrat, promet znova stekel

Vipava, 23. 10. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 45 minutami

M.P. , STA
Vipavska hitra cesta je bila zaradi tehničnih težav v predorih med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi zaprta za ves promet, je okoli 12. ure obvestil obvestil Prometno-informacijski center. Zapora sicer ni trajala dolgo, saj so promet okoli 12.30 znova sprotili, a okoli 14. ure so na tej isti relaciji cesto zaprli že drugič. Tudi tokrat sicer zapora ni trajala dlje časa.

Vipavska hitra cesta
Vipavska hitra cesta FOTO: Promet.si

"Vipavska hitra cesta je zaradi tehničnih težav v predorih trenutno za ves promet zaprta med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi. Voznikom osebnih vozil priporočamo obvoz preko Razdrtega proti Vipavi," so sporočili s Prometo-informacijskega centra, voznikom pa priporočili obvoz preko Razdrtega. Nedolgo kasneje so promet znova sprostili.

Zaradi enakega razloga so hitro cesto zaprli že okoli 12. ure, a so jo kakšne pol ure kasneje znova odprli.

Na vipavski hitri cesti velja sicer začasna ureditev prometa. Ves promet proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti, v smeri Razdrtega pa je ves promet na izvozu Vipava preusmerjen na regionalno cesto.

Tranzitni tovorni promet je medtem iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

KOMENTARJI (3)

Nace Štremljasti
23. 10. 2025 14.18
+1
lepi,prečudovito samk vztrajajte da se to večkrat dogaja,bravoooo
ODGOVORI
1 0
SDS_je_poden
23. 10. 2025 12.27
+1
A je Pišek že letel tja zganjat kažin?
ODGOVORI
2 1
Špica
23. 10. 2025 12.23
+2
super ..
ODGOVORI
2 0
