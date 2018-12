Ko jaslice postanejo prave mojstrovine

V Vipavskem Križu bo vse do 6. januarja na ogled posebna razstava izvirnih jaslic. Svoje mojstrovine predstavlja več kot 100 ustvarjalcev iz vse Slovenije, njihove jaslice pa so izdelane iz različnih materialov in različnih tehnik. Med njimi so tudi papirnate jaslice, največja posebnost letošnje razstave pa so skoraj sedemmetrske jaslice iz akacijevega lubja.