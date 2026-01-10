Naslovnica
Slovenija

Viralni poskus: spektakularni prizori, ki jih v mrazu ustvari vroča voda

Ljubljana , 10. 01. 2026 12.39

Avtor:
Rok Nosan A.K.
Poskus

Na najbolj mrzel dan v zadnjih letih je ekipa Meteoinfo v mrazišču Retje v Loškem Potoku pri –28 stopinjah Celzija izvedla poskus z vročo vodo, ki ob tako nizkih temperaturah zraka zmrzne prej kot hladna. Če bi v zrak vrgli hladno vodo, bi se z njo le polili, medtem ko se vroča voda v hipu spremeni v ledene kristalčke ter ustvari spektakularen prizor. Videi s tovrstnimi poskusi se vsako zimo množično pojavljajo na družabnih omrežjih, največkrat iz Skandinavije in Rusije.

Ključ do razlage pojava se skriva v obnašanju vroče vode, ko pride v stik z zelo mrzlim zrakom. Ko vročo vodo vržemo v zrak, se ta razbije na nešteto drobnih kapljic. Drobne kapljice lahko toploto okolici oddajo izjemno hitro. Pri temperaturah globoko pod ničlo zmrznejo še preden padejo na tla.

Hitro izhlapevanje pospeši ohlajanje

Del vode se ob metu v zrak spremeni v vodno paro. S tem se skupna količina tekoče vode zmanjša, hkrati pa izhlapevanje odnese veliko toplote. Preostala voda se zato ohladi hitreje, kot bi se sicer.

Ko se vodna para sreča z zelo hladnim zrakom, se takoj zgosti in spremeni v drobne ledene kristale. Ti kristali skupaj z zamrznjenimi kapljicami ustvarijo značilen bel oblak, ki ga opazimo nad mestom, kjer smo vodo vrgli v zrak.

Pri katerih temperaturah poskus uspe?

Poskus je najbolj izrazit pri temperaturah zraka pod –15 stopinj Celzija. Pri okoli –10 stopinjah Celzija je učinek že mogoč, vendar običajno manj izrazit in nezanesljiv. Najbolj spektakularni rezultati nastanejo pri temperaturah pod –20 stopinj Celzija, ko se kapljice in vodna para v zraku skoraj hipno spremenijo v ledene kristale. Pomembno je tudi, da je voda čim bolj vroča in da jo v zrak vržemo dovolj odločno, da se razprši v drobne kapljice.

Če bi v enakih razmerah v zrak vrgli hladno vodo, bi bil učinek precej manj izrazit. Kapljice bi bile večje, izhlapevanje šibkejše, voda pa bi se ohlajala počasneje. Namesto bleščečega oblaka ledenih kristalov bi večina vode padla na tla v tekočem ali le delno zamrznjene, pojasnjujejo na Meteoinfo. 

