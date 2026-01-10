Viralni poskus: spektakularni prizori, ki jih v mrazu ustvari vroča voda

Ključ do razlage pojava se skriva v obnašanju vroče vode, ko pride v stik z zelo mrzlim zrakom. Ko vročo vodo vržemo v zrak, se ta razbije na nešteto drobnih kapljic. Drobne kapljice lahko toploto okolici oddajo izjemno hitro. Pri temperaturah globoko pod ničlo zmrznejo še preden padejo na tla.

Hitro izhlapevanje pospeši ohlajanje

Del vode se ob metu v zrak spremeni v vodno paro. S tem se skupna količina tekoče vode zmanjša, hkrati pa izhlapevanje odnese veliko toplote. Preostala voda se zato ohladi hitreje, kot bi se sicer. Ko se vodna para sreča z zelo hladnim zrakom, se takoj zgosti in spremeni v drobne ledene kristale. Ti kristali skupaj z zamrznjenimi kapljicami ustvarijo značilen bel oblak, ki ga opazimo nad mestom, kjer smo vodo vrgli v zrak.

Pri katerih temperaturah poskus uspe?