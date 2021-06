Virgin Galactic: Delnice močno naraščajo, saj podjetje pelje ljudstvo tja, kamor še ni šel skoraj nihče

Dvaindvajsetega maja so izstrelili raketno letalo Spaceship 2 z dvema članoma posadke, ki se je uspešno premikalo po orbiti nad Zemljo in nato brez težav pristalo. Vlagatelji so bili nad to novico in zmožnostmi podjetja zelo navdušeni. V samo enem tednu so se zaloge povečale za skoraj 50 odstotkov, lani pa je rast znašala 84 odstotkov. Družba pričakuje prihodke v vrednosti milijarde dolarjev na leto, komercialni leti pa so načrtovani v začetku leta 2022.

Okoli 600 ljudi je že rezerviralo vozovnico, na čakalnem seznamu jih je več tisoč.

Medtem je izvršni direktor Michael Colglazier napovedal, da bodo po uspešnem testnem letu to poletje prihodnja dva testna leta opravili s polno posadko. Ustanovitelj Sir Richard Branson bo del posadke na enem od prihodnjih letov, kar bo gotovo pritegnilo še večje zanimanje vlagateljev in domišljijo javnosti z vsega sveta. Analitiki pravijo, da nebo ni meja za to družbo, ki trdi, da se bo potrudila, da bodo cene vozovnic dostopne za vse, da bi lahko potovali tudi navadni ljudje. Dokler se to ne zgodi, moramo počakati in preveriti, ali bo Virgin Galactic človeštvo odpeljal tja, kjer razen peščice astronavtov ni bil še nihče.

Viri: Reuters, CNBC

