Virtualna ali resnična? Nov obraz vozila Renault Kadjar

Kot vemo, danes vsi živimo dve življenji: resnično in virtualno. “Ljudje odnose že dolgo ločujemo na resnične in virtualne. Razlikujemo med resničnim in neresničnim, med svetlobo in temo itd. Velik del naše kulture temelji na tem,pojasnjuje sociolog Stéphane Hugon. Te dvojnosti ni več.

Meja med resničnostjo in virtualnostjo je vse bolj zabrisana, resnični svet napaja virtualnega in obratno. Zakaj torej svoje “virtualne osebnosti” ne bi povezali s svojo “resnično osebnostjo”? Zakaj si ne bi zamislili naslednjega koraka, tj. virtualnega bitja, ustvarjenega iz računalniško izdelanih slik, ki bi s pomočjo čustveno intenzivne človeške izkušnje vožnje z novim modelom znamke Renault postalo bolj človeško?

To je izziv, ki si ga je zastavil Renault za oglaševalsko kampanjo za svoj novi Renault KADJAR, za katero je ustvaril posebno virtualno ambasadorko z imenom Liv. To je prvi tak primer v avtomobilski industriji.

Danes vsi živimo virtualno življenje v družbenih medijih in resnično življenje. V Veliki Britaniji ugotavljajo, da Britanci na družbenih omrežjih v povprečju preživijo skoraj 2 uri dnevno, na spletu pa skoraj 6 ur dnevno. Vendar se povečuje družbeni trend vračanja k pristnim, bližjim odnosom in stikom ter k razkrivanju svojega pravega jaza. To hrepenenje po deljenju pristnih podrobnosti iz našega resničnega življenja v virtualnem svetu potrjuje bliskovit vzpon instantnih oblik družbenih medijev. Tako se ta dva svetova stekata v enega, v katerem ni več meja, kar še dodatno poveličuje pristne in enkratne trenutke v našem življenju.

“To je smisel Renaultovega obstoja, njegov “raison d'être”. Vedno smo izdelovali vozila, ki zadovoljujejo potrebe ljudi v resničnem življenju, da bi jim ga olajšali, hkrati pa naredili tudi veličastnejše … To dokazuje tudi slogan znamke ‘Passion for life’(strast do življenja). Zato danes svoja prizadevanja nadaljujemo z začetkom prodaje novega športnega terenca Renault Kadjar. In kdo bi se lahko počutil bolj resnično za volanom tega vozila in znal bolje prikazati pristnost doživete izkušnje kot virtualna ambasadorka?” ugotavlja Gaëlle Le Grouiec, Renaultova direktorica za tržne komunikacije za Evropo G9.