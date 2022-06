Virtualna Kamničanka

Kaj sledi potem?

Sledite korakom za prijavo za sodelovanje v Virtualni Kamničanki in se potegujte za katero od nagrad partnerjev:

1. Prijavite se na Virtualno Kamničanko - izpolnite prijavnico.

2. Naložite si aplikacijo STRAVA, ustvarite si profil in se pridružite klubu L'Etape Slovenia (vse brezplačno). Če ste že uporabnik STRAVE, se samo še pridružite klubu L'Etape Slovenia.

3. Prekolesarite 20 km ali 70 km v eni vožnji.

4. Fotografirajte se pred, med ali po aktivnosti, objavite fotografijo na Instagramu, Facebooku ali v Stravi in uporabite #letapeslovenia ter označite profile @letapeslovenia in @gremonakolo.

S prijavo na nagradni virtualni izziv se strinjate s pogoji sodelovanja.

Prva nagrada: startnina + kolesarska majica L'Etape Slovenia

Za vse udeležence smo pripravili bogat nagradni sklad s prvo nagrado: brezplačno štartnino na L'Etape Slovenia z vključenim zgornjim delom kolesarskega dresa Ale.

Nagradni sklad

- 1x startnina L'Etape Slovenia

- 1x očala Apres Outdoor

- 2x Continental nogavice

- 2x kapa L'etape Slovenia

- 3x majica L'etape Slovenia

- 5x Tacx nogavice

- 5x Hervis brisačke

- 5x torba za čevlje L'Etape Slovenia

- 8x brisačka Radler Isotonic

- 10x Generali lonček za kavo + buff

- 10x Paket Gorenjska banka

- 10x Scott bidon.

Kako naložim aktivnost na Stravo?

Strava je spletna in mobilna platforma, družabno omrežje za športnike, kjer beležite vaše športne aktivnosti, do nje pa lahko dostopate preko spletne strani https://www.strava.com/ ali preko mobilne aplikacije (prenesite aplikacijo “Strava” za iOS ali Android). Vašo športno aktivnost (kolesarjenje ali drugo vadbo) lahko naložite na več načinov. Vse možnosti nalaganja aktivnosti na Stravo si preberite na spletni povezavi, najpogostejše pa navajamo spodaj:

- prenos / sinhronizacija preko vaše GPS naprave (Garmin, Polar, Suunto, Sigma, Fitbit, Mio …),

- sinhronizacija z vašo aplikacijo (Garmin Connect, Endomondo, Runkeeper),

- naložite file preko vašega računalnika (GPX),

- ročno dodajte aktivnost (V aplikaciji na mobilnem telefonu tapneš znak + in izbereš “Manual Activity”, izbereš in vpišeš aktivnost).

Avtomatska sinhronizacija aktivnosti: pametna naprava–STRAVA

Naj povemo še to – ko si enkrat naredite profil na Stravi in se pridružite klubu L'Etape Slovenia, se bodo vaše aktivnosti avtomatsko sinhronizirale z vašim kolesarskim števcem (npr. Garmin) in aplikacijo (npr. Garmin Connect) in vam ne bo potrebno ničesar dodatno nalagati. Na začetku preverite, potem pa boste videli, da je vse skupaj zelo enostavno. Če pa naletite na težave, vam bomo z veseljem pomagali.

Ne odlašajte s prijavo! Se družimo v klubu STRAVA L'ETAPE SLOVENIA

Pokažite vsem, kako pridno trenirate in delite z nami vaše fotografije, treninge in dogodivščine na kolesu. Komaj čakamo, da se spoznamo.

Naj se Kamničanka razširi po celi Sloveniji!

11. junija se družimo v Kranju v živo. Vreme bo!

Se vidimo v živo v soboto, 11. junija 2022, na grajskem dvorišču Khislstein v Kranju na naslednji rundi Kranjske kolesarske rože. Namig, kam gremo? Gledat zmaje na mostovih.

Naročnik oglasa je Sport Media Fokus.